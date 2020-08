Raiola: "Ni Pogba ni Haaland se mueven de sus clubes este año"

Hace menos de medio año Mino Raiola aseguraba que su plan para el verano de 2020 pasaba por . En especial se comenzó a hablar de Paul Pogba y Erling Haaland e incluso se habló del portero Donnarumma. Pero no, ninguno aterrizará en el Santiago Bernabéu este año.

El propio Haaland aseguró hace unos días que continuará jugando en el Borussia Dortmund: "Tomé una decisión y lo que más me importa es que me encuentro bien donde estoy. Seguro que en otros sitios se podría ganar más, pero estoy convencido de que formo parte de un proyecto que va a crecer y que acabará ganando muchas cosas en el futuro".

Algo que ha venido a confirmar ahora Raiola durante una entrevista con Sky Sport. "Es un lamento para los que no se lo llevaron y un sueño para los que lo quieren llevar. No se moverá este año, está bien en el Dortmund. No es el momento de movernos, somos muy conscientes de la trayectoria profesional que se puede hacer", ha señalado sobre el delantero noruego.

Pero el controvertido agente también ha hablado sobre el futuro de Pogba, Donnarumma e incluso el de Ibrahimovic. Sobre el gigante sueño ha dicho que "Mañana Ibrahimovic no estará con el Milan. No es una cuestión de dinero, sino de convicción, de estilo. Los matrimonios se hacen en dos, el hecho de que haya negociación ya es algo bueno. Si no quería quedarse, no habría negociación".

Ibrahimovic celebrando un gol Reuters

Mientras que de Donnarumma no quiso hablar demasiado por "lo delicado" de la situación: "No he hablado de Gigio y no quiero hablar. Sé lo delicado que es este tema con la afición y con todo el entorno. No es el momento. Hay otras prioridades, para nosotros y para el club. Veremos cuál será el jugador".

Pogba y el United

Después de un año lleno de especulaciones sobre si Pogba continuaría en el Manchester United o acabaría saliendo rumbo al Real Madrid o a la Juventus de Turín, el mediocentro francés se quedará en Old Trafford y todo apunta a que acabará renovando su contrato con los diablos rojos.

"Paul se quedará en el Manchester United. Está en el centro de un importante proyecto, incluso en los últimos años el United nunca ha querido abrir una negociación. No es de los que hacen polémica, sobre todo en un momento así que hay que mantener la calma y la calma y ver cómo resulta. Nos ocuparemos de la renovación con tranquilidad, sin estrés. Seguiremos hablando de ello", ha comentado Raiola.

Pogba, durante un partido del Manchester United Reuters

Pogba fue el gran objetivo de Zidane el pasado verano. El futbolista quería fichar por el Real Madrid y el técnico galo quería contar con su compatriota para reforzar la medular. Pero desde Mánchester se negaron a cualquier vía de negociación por el campeón del mundo con Francia en 2018. Ahora, un año después, su futuro pasa por continuar en el United, donde ha formado una especial alianza con Bruno Fernandes.

