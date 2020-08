De Camavinga a Blanco: los nombres del Real Madrid para buscar un acompañante a Casemiro

El Real Madrid 2020/2021 no tendrá más incorporaciones que los jugadores que regresen de sus respectivas cesiones y encuentren su hueco en la plantilla. Aún así, ninguno de ellos cubrirá una posición que sigue un tanto desarbolada. Más allá de que Casemiro sea insustituible en el once titular, la necesidad de que haya un jugador que pueda darle un respiro o jugar los minutos que él, lamentablemente, se tenga que perder sigue siendo una prioridad en la agenda de la dirección deportiva. En los últimos días se han escuchado dos nombres para esta posición: Eduardo Camavinga y Antonio Blanco.

El año 2021 parece que volverá a abrir la veda del mercado para el conjunto blanco, pero aún así el problema existirá durante la temporada que está a punto de comenzar. El dilema es cómo solucionarlo de forma rápida, ya que en el futuro se empiezan a aclarar las situaciones de los jugadores que interesan a los encargados de hacer estos movimientos.

Pero a esos dos nombres también hay que añadir los de N'Golo Kanté y Boubakhary Soumaré, opciones secundarias y que, si surge una oportunidad en forma de fichaje asequible, siguen en la agenda. Evidentemente, la gran perla del fútbol francés y este canterano que está liderando al equipo de Raúl en la Youth League son las principales variantes que se manejan.

El centrocampista del Stade Rennes ya dejó claro que esta temporada no se movería del club en el que se ha criado. Camavinga ha emplazado al Real Madrid una temporada más, por lo que la apuesta por el canterano ha ganado enteros. La dirección técnica que encabeza Zidane está atento a lo que sucede en la Youth League, aunque en los entrenamientos ya había puesto la lupa sobre este pivote.

Camavinga, el deseado

A sus 18 años, es uno de los jugadores que más intereses ha acaparado en el último año. Esta pivote en forma de promesa que tiene en sus manos el Rennes tiene un futuro más que ilusionante por delante. En la primera jornada de la Ligue-1 ya dejó destellos de lo que va a ser su 2020/2021 en la que se estrenará en la Champions League. El Real Madrid le sigue de cerca y, después de dejar claro que este año no se moverá, estará atento a lo que acontezca este año su progresión.

Soumaré, menos opciones

Como Camavinga, el jugador del Lille también salió en la segunda parte del choque que les enfrentó pero no tuvo tanta trascendencia como su compatriota. Su boom también durante la temporada pasada surgió como una alternativa si el jugador del Rennes daba largas. Pero su onda expansiva fue menos prolongada en el tiempo que la del jugador de 18 años. No ha desaparecido de la agenda y la dirección deportiva le sigue de cerca por si da un paso más en su carrera. Pero este pivote surgido en la cantera del PSG no es una prioridad.

Kanté y su experiencia

Ya es más que una realidad y, aunque su rendimiento ha bajado en los últimos años en el Chelsea, el francés sigue siendo una opción más que válida. El que fuera el pivote más dominante del mundo coincidiendo con el Mundial que consiguió Francia en Rusia hace dos años sigue en la agenda y, aunque es imposible pagar lo que él conjunto londinense pide, existirían opciones de trueque ante el interés de Marina Granovskaia por Sergio Reguilón.

Blanco, mirlo de Valdebebas

La Youth League de Raúl González ha dejado el nombre de este pivote entre los muchos que tiene esta imponente generación que luchará el martes por levantar su primer título continental. La madurez y la calidad que ha demostrado el jugador de 20 años no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico del primer equipo. Se le tiene en muy alta estima desde hace tiempo, pero el salto que puede suponer este torneo para el de Montalbán podría llevarle hasta tener minutos en el Real Madrid de Zidane. Es la opción más barata, 0 euros.

