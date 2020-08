"Bale está desperdiciando el tiempo": en Inglaterra le empujan a fichar por el Tottenham

El Real Madrid sigue buscando una salida para Gareth Bale, pero el tiempo se agota. En estos momentos, la opción que se ve más factible, dentro de la dificultad, es el Tottenham Hotspur de donde llegó el galés al club blanco en el verano de 2013. José Mourinho piensa en Bale y en Londres se preparan para recibirle con los brazos abiertos si el jugador da el paso... sobre lo que hay más dudas.

Bale está dispuesto a agotar su contrato con el Real Madrid, que vence en 2022. En Inglaterra, un viejo ídolo del Tottenham, cree que eso no sería beneficioso para su carrera y le empuja a dar el salto fuera del Madrid ahora que no cuenta para Zidane. Al habla Jurgen Klinsmann en talkSport.

"El tiempo pasa tan rápido como un jugador y no puedes desperdiciarlo. Este es el peor castigo para un jugador por estar en el banquillo", señala sobre la situación de Bale. "Lo más importante para todo jugador es estar en el campo y jugar. Cuando esto no funciona, tarde o temprano tienes que llegar a una conclusión y considerar un movimiento".

Tras ganarlo todo

Cree que Bale solo debería pensar ahora mismo en disfrutar de su trabajo: "Hay un momento en el que te conviertes en un jugador profesional en el que te gustaría ganar una cantidad decente de dinero que puedes poner a un lado para sentirte un poco más seguro, pero una vez que se logra ese objetivo, solo queda una cosa más. Lo que importa: jugar y marcar goles y construir su leyenda".

Gareth Bale - Tottenham

"Quieres dejar el fútbol un día a tus 30 y decir 'OK, mira mi carrera allí, logré anotar en X cantidad de equipos y X cantidad de goles en diferentes competiciones'", comenta. "El dinero ya no importa. El dinero no tiene ninguna influencia en esa decisión en este momento que Gareth tiene que tomar, pero hay elementos personales. Hay que considerar aspectos familiares y de estilo de vida", continúa.

Además, Klinsmann no oculta que a un seguidor del Tottenham como él le encantaría ver de nuevo a Bale en el equipo de los Spurs: "Un jugador como él... Nos gustaría admirarlo semana tras semana en la televisión. Como fanático del Tottenham, me encantaría que regresara a los Spurs", finaliza.

