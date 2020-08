Wagner Ribeiro: "Neymar estaba dispuesto a marcharse al Real Madrid"

La carrera de Neymar Jr siempre ha estado rodeada de incertidumbre, rumores y posibilidades de traspasos. Desde que saliera del Santos y después de que media Europa se pegara por su fichaje, la estrella brasileña ha dado que hablar allá donde ha ido, primero en el Barça y después en el PSG. De eso ha hablado una persona que le conoce bien como es Wagner Ribeiro, que reconoce que estaba decidido a venir al Real Madrid.

Neymar atraviesa su mejor momento desde que llegara a París. Por fin se ha asentado en el equipo como el auténtico líder que hace jugar al gigante galo y, ahora que le respetan las lesiones, se siente confianza de pelear por todo junto a su amigo y principal aliado Kylian Mbappé. Entre los dos han metido al PSG en la final de la Champions.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, o por lo menos no lo era hace unos meses cuando Neymar no atravesaba su mejor momento y las lesiones le tenían completan amargado y triste. En ese momento, el brasileño no descartaba nada con tal de recuperar la ilusión por el fútbol, incluso llegar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez y vestir la camiseta blanca.

Neymar, en el PSG Reuters

Así lo ha reconocido Wagner Ribeiro, agente de futbolistas y persona muy cercana al entorno del brasileño: "Hubo un momento en que estaba triste por las lesiones. Entonces, estaba dispuesto a marcharse, volver al Barcelona o irse al Real Madrid, pero ya no, porque podemos ver que está feliz".

Ribeiro ha hablado para la revista brasileña Placar sobre la situación actual del carioca y sobre todos los rumores que siempre han rodeado su figura. Un futbolista de la talla de Neymar, sin arraigo por un club determinado, puede ser la estrella de cualquier equipo en el mundo, por lo que no es extraño que sea relacionado con diferentes conjuntos.

Sin embargo, Neymar ahora es feliz en París: "Bromeo con él, vive en la ciudad de la luz, donde a todos les gustaría ir, disfruta de la cocina francesa, vive en una casa hermosa, sus familiares están ahí, juega en uno de los mejores clubes del mundo y tiene todo con lo que podía soñar", afirma Wagner Ribeiro.

Mbappé y Neymar, en el PSG EFE

¿Messi en el PSG?

"Neymar está contento y creo que estará al menos dos años más en el PSG. Hoy no hay duda de que hay más posibilidades de que Messi vaya al PSG de que Neymar vuelva al Barcelona", añadió para indicar con rotundidad los planes del brasileño.

"¿Por qué dejaría hoy Neymar al PSG?", se preguntaba Ribeiro de forma retórica para mostar que ahora mismo no existe posibilidad alguna de que el jugador pueda salir de su actual equipo, tal y como se ha rumoreado en otros momentos donde la relación entre futbolista y club era mucho más tensa. La Champions, sin duda, puede curarlo todo, y Neymar y el PSG se encuentran juntos en una lucha histórica por darle al club el primer gran título de su trayectoria desde su fundación en lo que es un reto increíble.

