En Turquía le abren la puerta a James: el Galatasaray se haría cargo de la mitad de su salario

James Rodríguez sigue buscando una salida del Real Madrid. Después de declarar que la próxima temporada quiere ir a algún sitio donde le den la oportunidad de jugar, han surgido nuevos intereses por el cafetero. Según apuntan desde Turquía, concretamente desde el diario Fotomac, el Galatasaray estaría interesado en hacerse con los servicios del centrocampista. Eso sí, el medio otomano apunta a que la oferta sería una cesión y se harían cargo del 50 por ciento de su salario. No ofrecerían nada de dinero a cambio de un traspaso y, en principio, no incluirían opción de compra en ese acuerdo al que tratan de llegar.

El Real Madrid mira con cautela todos los movimientos de James. Mientras sigue hablando en el continente americano cargando contra el club por no dejarle salir el verano pasado y la actitud de Zinedine Zidane con él, esperan impacientes una oferta que entre dentro de lo que las pretensiones económicas de un jugador de la calidad del colombiano. El centrocampista tiene mercado y su salida será una realidad cuando suene el teléfono con la cantidad de dinero adecuada.

Mientras el cafetero se deja querer por todo el que dice que tiene interés en darle más responsabilidad de la que ha tenido en su última temporada en el Real Madrid, la situación económica tampoco acompaña. Seguramente habría más equipos interesados de no tener la presión de la crisis económica que ha derivado de la pandemia de la Covid-19. Aún así, los viajes de Jorge Mendes por Europa y su teléfono no paran de funcionar en busca del lugar adecuado para que James inicie una nueva etapa.

Galatasaray, Real Madrid’de şans bulamayan James Rodriguez için harekete geçti. Kolombiyalı futbolcu için yakın arkadaşı Radamel Falcao da devrede.



İŞTE DETAYLAR https://t.co/ZXYQhByTMd pic.twitter.com/zWOS8dr441 — Fotomaç (@fotomac) August 20, 2020

En la Serie A italiana siguen pendientes de su situación. Después de que el pasado verano la llegada de Carlo Ancelotti al Nápoles le abriera las puertas del club del sur del país transalpino, este año se ha sumado a este interés la Lazio. Los romanos se han quedado sin David Silva y buscan a la desesperada un movimiento que ilusione a su afición a la misma altura que el español. El elegido sería James.

La Premier y el Atlético

Pero el entrenador que le pedía el año pasado ahora está en la Premier League y en esta ocasión es el Everton el que muestra interés por el cafetero. El Manchester United también ha preguntado por su situación y le considera uno de sus objetivos de mercado después de que la operación por Jadon Sancho se haya complicado.

La posibilidad del Atlético de Madrid, la opción que estaba abierta el verano pasado, no ha desaparecido del todo. El problema es que hasta que no haya ventas en la entidad colchonera, no tienen efectivo para hacer ninguna operación. Miguel Ángel Gil Marín desvelaba esta misma semana que habrá en torno a cuatro cambios en la plantilla. James aún podría ser uno de ellos.

[Más información: De Bale a James: el Real Madrid busca ocho salidas para cerrar su plantilla]