De Bale a James: el Real Madrid busca ocho salidas para cerrar su plantilla

El Real Madrid sigue configurando la que será su plantilla para la próxima temporada. El regreso de los cedidos y la negativa del club a fichar por los daños de la pandemia del coronavirus han dejado a la 'operación salida' todo el protagonismo en los últimos días. El objetivo es armar un equipo de 24-25 futbolistas con el que competir la próxima temporada.

Los últimos en abandonar el barco lo han hecho esta misma semana. Son Jesús Vallejo, cuya cesión al Granada se ha prolongado por una temporada, y Reinier Jesus, que jugará en el Borussia Dortmund por las próximas dos temporadas. Con su adiós queda una plantilla de 33 jugadores, actualmente. Es decir, deberán salir en torno a ocho de ellos para dar por cerrado el equipo de la temporada 2020/2021.

En la portería, las piezas están claras. Thibaut Courtois, que ahora llevará el '1', seguirá siendo el titular. Tras la despedida de Areola, Lunin tendrá su primera oportunidad en el primer equipo como segundo portero. Y el tercero en discordia, como el Madrid hace tradicionalmente, será un meta de la cantera siendo el elegido Diego Altube.

Duda Nacho y venta para Reguilón

En defensa, las piezas estarían también casi establecidas. El lateral derecho es de Dani Carvajal y Odriozola volverá para ser de nuevo su suplente. El cupo de centrales lo completan Sergio Ramos, Varane, Militao y un Nacho por el que se podría escuchar ofertas si llega una buena. En caso de su salida, el sustituto podría ser un futbolista del Castilla para así no tener que fichar.

Reguilón celebra un gol con el Sevilla EFE

En el lateral zurdo, nada hace indicar que Marcelo no vaya a seguir y tendrá que luchar el puesto con un Ferland Mendy que dejó grandes sensaciones en su primer año. Sergio Reguilón vuelve del Sevilla tras una gran temporada, pero no tiene hueco en el Madrid. Podría ser vendido para hacer caja, pero conservando alguna cláusula que permitiría al club recuperar en un futuro a su canterano. Tiene muchos pretendientes.

James no sigue...

En el centro del campo siguen Casemiro, Kroos, Modric, Valverde y, seguramente, Isco. A ellos se les une Odegaard, sobre el que decidió Zidane que debía volver de la Real. De los que estaban esta temporada, se irá James Rodríguez. Tanto el colombiano como el club buscan una venta urgente a solo nueve días de que empiece la pretemporada blanca. Nadie ve posible que pueda seguir.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal durante la 2019/2020 Reuters

...y Ceballos puede volver

El Madrid no descarta incorporar otro jugador a su centro del campo para no ir con lo justo. El elegido, como con el caso de Odegaard, estaría entre los cedidos que vuelven. Dani Ceballos gana enteros aunque se esperará, si el jugador quiere, a la pretemporada para tomar una decisión. Zidane le quiere ver, como también podría hacerlo con Óscar Rodríguez por quien el Getafe puja fuerte. Tienen mercado y si no sigue ninguno no parece que vaya a haber problemas para darles salida.

Más claras son las salidas de Borja Mayoral -con venta definitiva siendo Lazio y Valencia los que más interés han mostrado-, Alberto Soro -que regresa del Zaragoza y podría seguir en Segunda o dar el salto a Primera cedido- y Brahim -se irá por fin cedido y el Betis de Pellegrini le quiere-.

Gareth Bale mira con 'prismáticos' desde la grada de Los Cármenes el Granada - Real Madrid de Liga

Bale y Mariano, ventas urgentes

Faltan dos ventas más. Arriba las cartas están claras: Benzema, Hazard, Vinicius, Asensio, Rodrygo y Jovic siguen seguro. Por Lucas Vázquez se podrían escuchar ofertas, pero si sigue no es problema. Y se busca una venta también a toda prisa para Gareth Bale y Mariano, aunque hay dudas respecto a lo que pueda ocurrir con los dos. La salida del galés, sobre todo, es importante para aliviar las cuentas aunque el jugador no está poniendo de su parte para irse. Culebrón hasta el final del verano.

