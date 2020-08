Zidane, sobre su futuro en el Madrid: "No tengo un plan de carrera, disfruto cada día"

Zinedine Zidane no tiene suficiente con liderar al Real Madrid. El técnico quiere más, ama el fútbol y todo lo que tenga relación con este deporte. Por ello, ha impulsado diversos proyectos con la intención de transmitir los mejores valores posibles. El último se denomina 'Zidane Five Club', un programa de formación para los más pequeños.

El entrenador del Real Madrid concedió una entrevista a AFP y repasó la ya pasada temporada, anómala donde las hayas y en las que el cuadro merengue consiguió hacerse con dos títulos: una Liga y la Supercopa. El francés, que seguirá en el banquillo blanco a pesar de no haberlo asegurado en público, volvió a repetir su lema profesional: pensar en el hoy y no en el mañana.

Zizou, preguntado sobre su futuro, destacó que es un entrenador "atípico" dado que no tiene "un plan de carrera". Su único objetivo es disfrutar haciendo su labor y, cuando eso cambie, optará por tomar otro camino. "Simplemente disfruto de entrenar cada día, igual que hacía cuando era jugador. Y, cuando esto no sea así y haya que hacer otra cosa, haré otra cosa".

Es por ello que no piensa dónde entrenará en las próximas temporadas, cuando abandone la capital española. No descarta ser seleccionador de su país. "Todos tenemos una historia", apuntó, y la suya "fue bonita hasta el último partido" pese a contar con "altos y bajos". Sin embargo, "eso no toca ahora". Una respuesta que también utiliza si le preguntan sobre hacerlo en la Ligue 1. "Día a día", recalcó a AFP.

Zidane, pensativo, durante un partido del Real Madrid EFE

Bajo su batuta, el cuadro de Chamartín se ha alzado con una ansiada liga, uno de los días que jamás recordará el exjugador y ahora entrenador del Real Madrid. Fue "una gran satisfacción y alegría". "Podría decir que el día que la ganamos casi fue uno de los días más felices de mi vida", puntualizó. La razón no es otra que su dificultad para conseguirla. Incluso la pone a la altura de una Champions.

La espina de la Champions

El cuadro merengue cayó eliminado ante el Manchester City. La remontada no se consumó y el Madrid dijo adiós a la temporada. Esa, sin embargo, no ha sido la única sorpresa de la competición y tanto Atlético como Barcelona también han tenido que marcharse antes de lo esperado.

Quedan dos clubes franceses como el PSG y el Lyon. Los primeros ya están en la final. Y eso refleja, según Zidane, que han realizado una temporada "excepcional". Los parisinos sobre todo, pues llevan "varios años construyendo" el proyecto. Sus logros son "merecidos" y se deben al trabajo realizado, pues "no existe la suerte" en este deporte.

El simple hecho de que haya dos franceses entre los cuatro mejores clubes del continente, igual que han defendido otros muchos jugadores galos, dignifica su competición. "Es genial", especificó Zidane, porque la Ligue 1 es "una gran liga", con un "campeonato difícil" y pese a que se suele hablar "un poco mal" de ella.

