Odegaard, otra pieza para completar el puzle de Zidane: así encajará en el once del Real Madrid

Una de las claves de Zinedine Zidane como entrenador está en conocer mejor que nadie a su vestuario. No hay otro que sepa como él las posibilidades de cada uno de sus jugadores y cómo encajarlos en su esquema. O mejor dicho, sus esquemas. Conocido es también el afán del técnico francés de preparar cada partido como uno solo y adaptar su equipo a las necesidades de cada cita. Martin Odegaard es la última pieza de su puzle.

Odegaard se ha convertido en la gran novedad del Real Madrid para la próxima temporada. El gran 'fichaje' en un verano sin fichajes. El futbolista noruego, que ya se machaca pensando en el comienzo de la pretemporada blanca, será un gran añadido al vestuario blanco multiplicando todavía más las opciones de Zidane para elaborar su once titular.

Zidane tendría grandes planes para Odegaard. Le quiere en su equipo por algo y estas son las posibilidades principales que ofrecería el noruego al entrenador galo con su llegada. Desde ocupar el sitio de Luka Modric al de Isco Alarcón hasta recuperar el 4-2-3-1 en un Madrid que parecía tener olvidado ese esquema con Zidane.

4-3-3

4-3-3: Odegaard interior

A Odegaard se le vaticina un futuro en el Real Madrid en esa posición. La que viene ocupando Luka Modric durante sus años de blanco y en la que se explotaría el físico del noruego al estilo que lo hacía Di María en sus días, aunque el argentino partía desde la izquierda.

De Odegaard sorprende su mejoría en el aspecto físico en estos años y tendría mucho recorrido en esta posición. Como Modric, sería normal verle llegar desde la mediapunta con el factor a favor de poder armar su zurda desde una posición más natural. Tiene gol y lo podría demostrar. En el trabajo defensivo, este año se le ha visto muy implicado en la Real Sociedad por lo que no habría problema en 'retrasar' su posición.

4-4-2

4-4-2 con rombo

La opción más factible a día de hoy. El potencial ofensivo de Odegaard es ilimitado y en esta posición es donde más podría explotarlo sin descuidar sus tareas defensivas. Un sitio en el campo que ha ocupado Isco casi siempre que ha jugado con Zidane... y el malagueño ha sido muy importante estos años con el técnico francés.

Odegaard ocuparía la posición del centrocampista flotante. Libertad de movimientos y trabajo constante. Sus llegadas al borde del área desde la mediapunta serían más constantes con el peligro que eso conlleva. Este dibujo cuenta con la ventaja de un centro del campo más reforzado con Casemiro, Kroos, Modric/Valverde que tanto gusta a Zidane.

4-2-3-1

4-2-3-1 puro

Se trata de un dibujo no muy utilizado por Zidane y, a priori, el que menos posibilidades tiene de verse. Un once muy ofensivo que no tiene por qué verse tanto de inicio, pero sí en fases del partido en caso de requerirse un juego más vertical. Talento y electricidad en las bandas con Hazard/Vinicius y Asensio/Rodrygo y Odegaard comandando las llegadas del Madrid por el centro.

4-2-3-1 (2)

4-2-3-1: Hazard y Vinicius, juntos

Mismo dibujo que el anterior, pero diferente fin. Esta temporada, Zidane no nos ha dejado ver mucho de Hazard y Vinicius, aunque ha insistido siempre en que no son incompatibles. Ver al brasileño por la izquierda podría dar oxígeno al belga en una posición más centrada casi como segunda punta.

Odegaard sería desplazado a la derecha, aunque cuesta imaginárselo en banda. Su posición en el campo viraría más hacia el centro dejando espacio para la carrera de Carvajal y marcando el hueco para Hazard. El noruego tiene un gran pase y desde este puesto podría explotar sus diagonales a los de arriba.

