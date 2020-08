Kroos revela cómo se celebró el 2-8 al Barça en el grupo de WhatsApp del Real Madrid

Toni Kroos ha sido el primer futbolista del Real Madrid en hablar en público acerca de la reciente debacle del Barcelona en la Champions League tras caer 2-8 contra el Bayern Múnich. El centrocampista alemán, exfutbolista del club bávaro, ha hablado sobre el partido en el podcast Einfach mal Luppen que lleva junto a su hermano Félix. Se refiere a cómo se celebró la derrota culé en el grupo de WhatsApp que tiene con sus compañeros del Madrid.

"No se puede enseñar todo, pero uno se puede imaginar que no hubo dolor. Había alguna que otra celebración maliciosa", bromeó sobre la reacción en el vestuario blanco. Y recordó cómo se vivió otra humillación europea del Barça, la de 2018 contra la Roma: "La gente corría arriba y abajo frente a mi habitación y gritaba. No lo vi, pero debía haber otros jugadores. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera", señaló.

Sobre el devenir de la Champions, sin equipos españoles en el camino, fue claro: "Ahora muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club, tendrán al Bayern. Cualquiera que se haya lamentado brevemente en España por nuestra eliminación ha tenido directamente otro tema del que hablar".

Leo Messi durante el Bayern-Barcelona de Champions EFE

Kroos también explicó que han superado la eliminación contra el City: "Sí, absolutamente. Pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Por supuesto, habría sido posible hacer más en la Champions League". Aún así, califica el curso como "una buena temporada".

El Bayern, favorito

Tiene claro que el favorito al título de la Champions es el Bayern, al que ya espera el PSG en la final: "Los resultados son suficientes para convertir al Bayern en favorito. Creo que el Bayern ganará el título. Es el mejor de los equipos restantes", indicó. Además, contó que tras conocer que el Bayern había ganado 2-8 al Barça mandó el siguiente mensaje a su compatriota Kimmich: "Pensé que era un gran logro ser campeones. Pero actualmente lo estás devaluando con tu juego".

[Más información: Real Madrid y Barça, dos renovaciones opuestas: el gran triunfo de Florentino Pérez y Zidane]