El Niza cierra la puerta a Youcef Atal, relacionado con el Real Madrid

El Real Madrid y Zinedine Zidane siempre están atentos a las nuevas joyas que aparecen en el fútbol mundial. Uno de los nombres que se ha relacionado con el club blanco en las últimas semanas es el del jugador del OGC Niza: Youcef Atal. El propio futbolista se refirió recientemente a los rumores.

Durante una entrevista con L'Équipe, Atal, de quien dicen que ha seducido al entrenador del Real Madrid, aseguró que se siente bien en su actual equipo, pero que es consciente de que algún día tendrá que decir adiós, pero que cuando lo haga será para ir a "un club muy grande".

"El club tiene nuevos objetivos, está clasificado para la Europa League. La preparación es buena y el grupo también. Espero que tengamos una buena temporada, que busquemos algo más y que seamos fuertes en Europa. No veo la hora de volver a la competición, al estadio y a la afición. Yo también los extrañé. Quiero encontrar mi mejor nivel para hacer una buena temporada, aportar algo al equipo y obtener buenos resultados", comentó el jugador.

Youcef Atal Twitter (@ogcnice)

"Ya he tenido una segunda temporada completa y tengo que hacer una con la Europa League, mi primera competición europea. Me siento bien aquí. El día que tenga que irme del Niza será para ir a un club muy grande. El nivel sube con la competencia y eso me está haciendo bien", explicó el futbolista cuando le preguntaron sobre los rumores que le colocan en la agenda de varios importantes equipos de Europa.

No está en venta

Pese a que algunas informaciones iban encaminadas a que Youcef Atal podría incluso acabar en el Real Madrid este verano, en el club blanco mantienen la idea de no hacer fichajes en la presente ventana de transferencias. El propio Florentino Pérez ya afirmó que este no es el año de los grandes fichajes y que incluso Kylian Mbappé "puede esperar".

Sin caras nuevas de relumbrón, pero con el regreso de futbolistas que serán muy importantes en el presente y en el futuro del equipo merengue como Lunin u Odegaard, quien ilusiona de forma especial. Mientras, en el Niza hacen caso omiso de los rumores y cierran las puertas de salida a Atal.

"¿Si es posible una salida de Youcef Atal? No, no somos un supermercado. No colocamos productos en la ventana para que la gente los use. Vamos a hacer la temporada juntos", dijo Julien Fournier, director de fútbol del Niza, durante una entrevista con Nice-Matin.

