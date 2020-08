James Rodríguez, el nuevo objetivo de la Lazio tras el 'no' de Silva

James Rodríguez y el Real Madrid buscan separar sus caminos. El club blanco trabaja en la salida del futbolista colombiano, que no cuenta para Zinedine Zidane y en los últimos días ha cargado contra la gestión del técnico francés y la entidad merengue. James criticó que el verano pasado no se le dejara salir y que esta temporada apenas haya jugado. La Lazio podría ser la solución a los problemas del centrocampista.

Y es que La Gazzetta dello Sport apunta este martes que la Lazio habría puesto sus ojos en James Rodríguez. Hasta ahora no lo había hecho puesto que su objetivo prioritario era David Silva, quien este lunes firmó por sorpresa con la Real Sociedad dando carpetazo al acuerdo verbal que tenía con el conjunto romano. El director deportivo de la Lazio, Igli Tare, cargó contra Silva: "Respeto al futbolista, pero no al hombre", dijo.

Volviendo a James, sería uno de los nombres que aparecen ahora en la lista de objetivos de la Lazio. Aunque los celestes se habrían topado con un problema para hacerse con su fichaje y es el salario del futbolista, de alrededor de seis millones de euros. En la capital italiana sueñan con James, pero este debería estar dispuesto a asumir un esfuerzo para jugar en un equipo que disputará la próxima edición de la Champions League.

La situación de James

Así explicaba James si situación en el Real Madrid en una entrevista reciente: "Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre".

James Rodriguez al término de la fiesta sobre el césped del Di Stéfano EFE

"A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", añadía sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada. La Lazio se une a su lista de pretendientes.

Sobre no jugar con Zidane dijo lo siguiente: "Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil... Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base"

Por último, se refirió a la afición del Real Madrid y mandó un mensaje pensando en su adiós este verano, que no se consumó el pasado: "Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias...".

