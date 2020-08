El Villarreal alucina con Kubo: así fue su jugadón en el entrenamiento

Takefusa Kubo ya conquista a los aficionados del Villarreal. El club castellonense ha compartido en sus redes sociales un vídeo del japonés durante su último entrenamiento. En las instantáneas, el jugador demuestra sus grandes cualidades con el balón en los pies y el Submarino Amarrillo ha querido sacar pecho con su último fichaje.

El joven de 19 años se luce durante un partidillo de la plantilla de Emery. Rodeado de jugadores rivales, Kubo consigue mezclar su capacidad de regate y su visión de juego para escapar de la presión y sacar el balón controlado. En un primer momento se zafa de la entrada de dos jugadores y poco a poco consigue marcharse hasta de cinco entre toques con sus compañeros y regates en poco espacio.

El Villarreal ha sido claro en sus redes: "¡OMG!". Un detalle que refleja la ilusión que hay en el club ante la incorporación de Kubo. Tuvo muchas ofertas y el jugador decidió aceptar la suya, lo que supone un orgullo en la entidad. Según especificó el propio jugador, la filosofía del Villarreal es la que le convenció.

"Como rival, cuando me enfrenté a ellos, me costó seguir el ritmo porque tenían todo el rato el balón. Pensar que va ser ahora al revés me emociona mucho", aseguró Kubo el día de su esperada presentación.

La precoz estrella también desveló estar "muy feliz". "Estoy dispuesto a jugar donde sea, menos de defensa o portero. Pude hablar con el míster y con algunos jugadores, pero ya me iré comunicando con la gente del club", detalló.

Su relación con el técnico, que conoce bien la competición, será clave. Por el momento, estos primeros días como jugador del Villarreal se han desarrollado según lo previsto y detalles como el del entrenamiento no hacen más que confirmar que el club ha realizado una gran operación.

Kubo en su presentación con el Villarreal EFE

La cesión será solo por un año y sin opción de compra. Una premisa que el Real Madrid quiso mantener para no perder ningún derecho sobre el jugador, llamado a formar parte de la primera plantilla merengue en un futuro muy cercano.

La decisión de Kubo

El jugador contó con numerosas ofertas para su cesión, tanto dentro de España como en otras competiciones de la élite europea. Sin embargo, Kubo optó por quedarse en LaLiga, una de las preferencias del Real Madrid para que se adapte a la competición. Además, escogió entre todas sus opciones a un Villarreal que está armando un gran proyecto.

Unai Emery le dará un peso importante en su equipo, reorganizado en los últimos días ante la crisis del Valencia y con el objetivo de armar una plantilla capaz de pelear por algún título. La próxima temporada disputarán la Europa League, por lo que aspiraran a tres posibles títulos.

"Vine para hacer un gran temporada tanto en lo individual como en lo colectivo. Ojalá pueda ayudara un club que ya es muy grande y ojalá pueda serlo más con mi ayuda", explicó el japonés el día de su presentación.

