Koundé cierra la puerta al Real Madrid... de momento

El Sevilla lo volvió a hacer. La tradición en los últimos años dicta que si el club andaluz alcanza los cuartos de final acaba proclamándose campeón de la Europa League. Pues bien, los de Julen Lopetegui ya son flamantes finalistas de la segunda máxima competición continental después de superar en semifinales al Manchester United de Pogba, Rashford, Bruno Fernandes y compañía.

Uno de los jugadores más importantes del Sevilla en la 2019/2020 está siendo Jules Koundé, quien llegó el verano pasado al Sánchez Pizjuán procedente del Girondins de Burdeos. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para nadie y es que en las últimas semanas se ha relacionado al defensa con el Real Madrid.

En la casa blanca gusta Koundé, especialmente a un Zidane que ya en su día recomendó el fichaje de Varane. Ahora en el Real Madrid sondean el mercado para estudiar a los centrales y entre ellos uno de los que destaca es el del Sevilla. Pero si el club hispalense no está dispuesto a negociar este verano, el propio jugador también cierra la puerta de salida.

sevillafc.es

"Yo me quedo el año que viene, estoy muy contento aquí y vamos a disfrutar de la Champions, yo no miro a otro lado. Aquí quiero quedarme", dijo el defensa después de la victoria del Sevilla ante el Manchester United. No es un adiós definitivo, pero sí que Koundé militará en las filas del equipo andaluz durante la campaña que viene.

Esto ya lo deslizó el propio protagonista tan solo unos días antes durante una entrevista con el diario MARCA, en la que, sin mencionar clubes, dijo sentirse agradecido por el interés de otros equipos, pero que se encuentra feliz en el Sevilla y que por el momento no piensa en un cambio de aires.

"Siempre está bien que intereses a equipos, sea Diego o yo. Estamos muy concentrados en ganar esta copa. No miro a otros equipos. Estoy bien en el Sevilla. El año próximo vamos a jugar la Champions y todos lo merecemos. Estoy muy concentrado y muy contento aquí", dijo Koundé antes de la semifinal de la Europa League.

Un fijo para Lopetegui

Koundé fue firmado por el Sevilla, en otro gran acierto del club hispalense a la hora de hacerse con los servicios de futbolistas no tan conocidos que acaban convirtiéndose en estrellas. Ahora el central está muy cerca de ganar su primer título con el equipo español.

En-Nesyri celebra con Koundé su gol ante la Roma en la Europa League EFE

"Siento mucha alegría de estar en una nueva final, sabemos que es muy especial y nada fue fácil. El Manchester es un buen equipo con delanteros talentosos, pero hemos sufrido juntos y tuvimos la oportunidad de hacer goles, algo que nos hace estar muy contentos", afirmó cuando el colegiado señaló el pitido final.

"Tenemos un muy buen equipo y siempre creímos que podíamos estar a este nivel. Ahora tenemos que ganar para tener esa copa", señaló el futbolista, quien continuará dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Koundé ha llegado para quedarse y en el Real Madrid le van a seguir la pista muy de cerca.

