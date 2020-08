Sergio Reguilón, más cerca de Inglaterra: la Premier aprieta por el lateral del Real Madrid

Sergio Reguilón sigue valorando opciones de cara a una temporada en la que la prioridad seguirán siendo Ferland Mendy y Marcelo. Con esas dos piezas por delante, al canterano no le quedará más remedio que salir fuera del Real Madrid para no ver su progresión cercada y seguir teniendo opciones de cara a la hora de demostrar que está preparado para jugar en el primer equipo del conjunto merengue.

El canterano blanco salió esta última temporada con el objetivo de demostrar que tenía nivel para la primera plantilla, una cuestión que ha cumplido con creces después de que en el Sevilla haya prolongado su buen estado de forma. Un físico envidiable y una actitud que enamora a cualquier grada han servido para confirmar que estamos ante un jugador más que válido para cualquier equipo del mundo.

Aún así, hay dos piedras demasiado grandes que sortear en el Real Madrid y, mientras que termina su año con el conjunto hispalense, la realidad muestra que es muy complicada su vuelta a la primera plantilla incluso en un año en el que no va a haber fichajes. El club merengue, en cualquier caso, no quiere perder la opción de contar con un futbolista de su talla con la gran necesidad de laterales que hay en un mercado ahora mismo opacado por la situación provocada por el coronavirus.

Sin hueco

El lateral izquierdo ha demostrado un buen rendimiento con el Sevilla, pero la realidad del conjunto merengue demuestra que no puede tener sitio siempre que Marcelo siga como institución y Mendy atesore un nivel que le ha asentado en la élite. La mejor solución para todas las partes es pactar una salida que incluya una opción preferencial para el Real Madrid ya sea en forma de cesión o de compra, a posteriori, que no impidiera un regreso a la entidad blanca.

Reguilón, con el Sevilla Instagram

Después de un año completo en el que fue una opción más que válida para el lateral e incluso llegó a ser titular en partidos importantes, el Real Madrid se ha preocupado de que Reguilón mantenga una progresión más que prometedora con la que pueda en algún momento asentarse en el equipo. Con la posición resguardada por esos dos activos, en la 2020/2021 aún no es el momento para hacer ese regreso.

La calidad de este lateral izquierdo parece atesorar consigo un nivel de gran liga, pero no lo suficiente como para imponerse a Mendy ni a Marcelo, por lo menos un año más. Con esa realidad en ciernes, el club estudia la opción para no perder a un activo tan valioso como Reguilón, mientras sigue creciendo y no se asienta de forma definitiva en otro lugar.

Revalorización

Mientras sigue revalorizándose con el Sevilla, el conjunto merengue sigue escuchando propuestas por Europa. Ante la del conjunto andaluz, siguen saliendo opciones en la Premier League que atraen a la entidad con dinero de por medio. Hay varios equipos dispuestos a hacer efectiva una compra que satisfacería unos intereses económicos que priman ahora en la entidad. El Chelsea es el equipo que ha hecho la oferta más en firme, pero no se descartan otras llamadas que en poco tiempo se convertirán en propuestas serias.

Mientras en Italia siguen pensando que tienen opciones de hacerse con él, la idea del entorno ahora mismo piensa más en la Premier que en cualquier otro lugar para darle a Reguilón las mejores condiciones para seguir creciendo. Antes que salir al Nápoles o al Inter de Milán, dos clubes que han llamado a la puerta, prefieren darle prioridad a los planteamientos que han recibido desde las islas británicas.

El Real Madrid, en ese sentido, no tiene preferencia. Todo lugar que le permita crecer como jugador es estimado como una opción, siempre que satisfaga las necesidades económicas. El club piensa más en la transferencia que en la cesión, pero tampoco descarta esta vía siempre que le permita ahorrarse su contrato, a pesar de que no es tan lucrativo como otros de la plantilla para los que hay prioridad por liberarse.

