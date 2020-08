James Rodríguez: "Cuando no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil..."

James Rodríguez ha hablado por primera vez desde que el Real Madrid acabó su temporada tras caer eliminado de la Champions League en octavos de final. El colombiano ha hablado de su futuro en el podcast de Daniel Habif y no ha tenido malas palabras hacia Zidane, aunque sí ha cargado contra su situación en el club que sigue sin comprender.

"Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre", sentenció un James muy claro a la hora de hacer un análisis de su último año en el club merengue.

El centrocampista ha dejado claro que se irá, pero que aún no sabe donde. Aunque tiene muchas ganas de saberlo. "A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", explicó en esta entrevista.

En cuanto a esa situación con Zidane, James no le culpa de lo que está pasando si no al club por no dejarle salir el verano pasado y admite que el francés y él piensan de manera diferente. "Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil... Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base", apuntó el cafetero.

De hecho, le pide a la afición madridista que se quede con la versión que vieron de él antes de su salida al Bayern que con la de este último año. "Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias...", sentenció un James que calificó esta temporada como "una de las mayores decepciones" de su carrera.

