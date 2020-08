El entorno del Tottenham pide el fichaje de Bale para "encarrilar" su carrera

El futuro de Bale en el Real Madrid no parece muy fructífero. El club no cuenta con él, especialmente Zidane, y se está intentando que salga para generar así algún ingreso extra en las cuentas de la entidad. Su entorno no está muy por la labor, pero ya hay quien pide su fichaje aumentando los rumores.

Micky Hazard, uno de los jugadores más reconocidos en la actualidad del Tottenham, se ha posicionado públicamente a favor de la operación. Es uno de los destinos que se vienen barajando en las últimas semanas y que, gracias a las declaraciones de jugadores que conocen a Bale, se sabe que es una fórmula que gustaría al galés.

La leyenda de los spurs, en declaraciones a Daily Star, ha dejado claro que "cualquiera que diga que Bale no ofrecería nada al Tottenham está mintiendo". El exjugador asegura que este cambio de aires, abandonando la capital española, permitiría "encarrilar" la carrera del delantero. Es más, no solo mejoraría su situación actual, sino que también beneficiaría a la selección de Gales.

Hazard recuerda que, comúnmente, no defiende las segundas oportunidades de grandes jugadores en un club que abandonaron. Es de los que piensa que puedes estropear todo lo hecho anteriormente. Pero, con Bale, no estaría del todo "en contra" si decide regresar a la Premier. Su "estancamiento" en el Madrid es, a su modo de ver, "una tragedia".

Además, conseguir el fichaje de Bale cerraría puertas a otras grandes estrellas del Tottenham. Harry Kane, líder del vestuario y uno de los referentes en las delanteras de Europa, ya ha sonado en otras ocasiones para abandonar el club. Y, en muchas de ellas, con el Real Madrid como posible destino.

Sin embargo, si los spurs cerraran la llegada de Bale conseguirían armar una dupla ofensiva de gran calibre, tanto para competir en la Premier como en Europa. Dos jugadores a los que Mourinho podría sacar el máximo rendimiento. Hazard deja esa posibilidad en el aire, aunque defiende que Kane tendría la oportunidad de convertirse en "una figura divina" más allá de la "leyenda" que ya es.

Bale y la tensión en Madrid

El jugador galés no cuenta para el Real Madrid. Zidane no le ha encontrado un hueco en sus rotaciones y la relación está rota. Bien se pudo comprobar en la previa del duelo ante el Manchester City, cuando el delantero trasladó a Zidane la petición de no viajar y quedarse en la capital.

Bale, de esa manera, renunciaba a jugar un partido clave en la temporada del Real Madrid y que podría suponer su adiós a la entidad merengue. El delantero optó por descartarse del encuentro y seguir con su día a día personal. Su entorno más cercano lo ha dejado claro en estas últimas semanas: Bale no saldrá.

"Bale está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Real Madrid", llegó a subrayar el agente del jugador. Mientras el club busca una salida a un colaborativo James Rodríguez, Bale se estanca y dificulta la operación.

