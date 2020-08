Van de Beek confiesa que la crisis del coronavirus arruinó su fichaje por el Madrid o el United

El nombre de Donny Van de Beek se ha ido diluyendo de los rumores. Si el verano pasado era un constante en las informaciones en referencia a los posibles fichajes del Real Madrid, el interés blanco se ha enfriado a lo largo de este año al igual que el de otros grandes clubes como el Manchester United. La crisis del coronavirus habría tenido mucho que ver en esto.

El propio Van de Beek se ha referido a esta circunstancia este jueves. El centrocampista neerlandés habló tras la victoria de su Ajax en un partido amistoso contra el Utrecht. Reconoce que de no haber ocurrido la pandemia su presente sería bien diferente al actual, aunque admite que de quedarse en el conjunto de Ámsterdam seguirá igual de contento.

"Es muy complicado, en cualquier caso se trata de un período muy complicado en términos de transferencias", dijo sobre una salida del Ajax en este periodo de fichajes. "No hay nada seguro todavía. Sigo siendo un jugador del Ajax y todavía estoy orgulloso de estar aquí", añadió después tras dos veranos consecutivos hablando sobre su salida.

Donny Van de Beek, con el Ajax Instagram (@donnyvdbeek)

"Si no hubiera existido el coronavirus, podría haber sido diferente ahora. Ahora no hay nada claro y tenemos que esperar y ver cómo resulta", dijo también. Sus palabras hacen referencia al fuerte interés que existió por parte de Madrid y United. Justo antes del parón todo apuntaba a que eran los red devils los favoritos mientras que los blancos daban un paso atrás pese a tener un acuerdo con el Ajax y el propio jugador.

"Todavía estoy aquí y después de todos estos años todavía me divierto mucho. Si también juego en el Ajax la próxima temporada, todavía me divierto mucho. No me escucharán quejarme", concluyó dirigiéndose a los fans de un Ajax que esta temporada ha pasado más de puntillas en comparación con la 2018/2019.

La situación del Ajax

Van der Saar, director deportivo del Ajax, ya habló del futuro de Van de Beek y otros de sus jugadores el pasado mes de junio: "Siempre habrá algunos que se beneficien de una crisis y algunos clubes tendrán que vender por menos, pero creo que estamos en una posición afortunada gracias a nuestra sólida política financiera", dijo.

"Por lo tanto, no tenemos que vender, pero hicimos acuerdos con los jugadores. Estos no bajarán de un cierto nivel de precios. No soltaremos a nuestros jugadores por precios de venta. Preferimos mantenerlos aquí", añadió entonces.

