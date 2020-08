Casillas, listo para volver: "La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa"

Iker Casillas ya está oficialmente retirado y disfruta de sus días de merecido descanso. El exguardameta del Real Madrid y la Selección regresa a España tras cinco años en Oporto, club en el que ha colgado los guantes. Lo hará para volver al Real Madrid, un asunto del que ha hablado en una entrevista para la revista Semana. Casillas admite que "aún no está nada cerrado, pero espero que mi nueva etapa esté en el Real Madrid".

Casillas recuerda cómo se fue del club blanco allá por 2015: "La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma", dice sobre aquel episodio justo cuando está a punto de regresar al club en el que se formó y donde alcanzó la cima.

También ha contado en la entrevista cómo fue yendo a mejor su relación con el Madrid con el paso del tiempo después de su "traumática" salida: "Cuando pasaron dos o tres años, tuve una relación más tranquila con Florentino y me dijo: 'Tienes que estar aquí'", revela.

Casillas, en Do Dragao

Como ya señaló EL BERNABÉU, Casillas regresará al Madrid en el papel de embajador para ser una de las personas de confianza de Florentino Pérez: "Ahora en agosto hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora, cuando vuelva a Madrid, hablaremos", cuenta.

Su infarto y la presidencia de la RFEF

De su infarto reconoce que le cambió la vida: "Hace un año yo estaba con unos amigos cenando y al día siguiente me dio un infarto y todo cambió. Y porque el médico estuvo rápido, que si no, me hubiese ido. Por eso yo ya no estoy para memeces. A partir de entonces a mí me cambió la cabeza totalmente. Un golpe así te hace poner los pies en el suelo, te quita la chulería rápido

Por último, se refirió a su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y cuenta por qué se retiró de la carrera: "Tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaban más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme".

Volviendo al Real Madrid, Florentino Pérez tuvo una bonitas palabras para el ya exfutbolista el día que anunció su despedida del fútbol. Y le abrió públicamente las puertas del club: "Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa".

"Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes, capitán también de la selección española", dijo también entonces. "Desde el Real Madrid hoy queremos transmitirle nuestro cariño y nuestra admiración y por supuesto nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y quiero agradecer también a su esposa Sara todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker. Para ella también todo nuestro afecto y nuestro cariño".

