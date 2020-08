Las cuentas del Real Madrid para renovar su plantilla en un mercado sin fichajes

¿Cómo armar un equipo renovado si no se puede fichar? Eso es lo que se preguntarán los aficionados del Real Madrid, que piden algún cambio en la plantilla blanca pero temen que las circunstancias provocadas por la pandemia no permitan incorporar nuevas cartas al equipo. Es la realidad de este verano. Las pérdidas son millonarias y en el Madrid tienen claro que no es momento para sacar la chequera, más aún cuando se pidió a los propios jugadores rebajarse su sueldo.

Mientras otros clubes se muestran con una actitud diferente -para algunos irresponsable, incluso-, el Real Madrid es firme en su decisión. Florentino Pérez ya avisó que este verano no era posible realizar grandes fichajes, pero eso no quiere decir que el club no esté trabajando en dar pinceladas a un equipo que, no hay que olvidar, ganó La Liga.

El Madrid trabaja en un marco condicionado, pero ya se atisba un Madrid diferente al de la temporada que recién acaba de terminar. Un Madrid que sigue con su proceso de renovación en esa lenta y medida transición con los integrantes del equipo de las tres Champions consecutivas. La dificultad que entraña fichar este verano no frena a un Madrid que confía en tener mejor plantilla. Estas son las claves:

Hazard, Asensio y Jovic

En el Rea Madrid están seguros de que la temporada de Hazard, Asensio y Jovic no será, bajo ninguna circunstancia, igual que esta última. Sin apenas protagonismo en el último año, por una razón u otra, el club blanco tiene en sus manos tres estrellas que deben volver a brillar en la 2020/2021.

Florentino Pérez se saluda con Marco Asensio

A Asensio ya se le vio a gran nivel tras el parón y se espera que siga yendo a más con su grave lesión ya olvidado. Ha sido una temporada casi completa perdida por aquella fatídica lesión, pero mira a la siguiente campaña con ilusión.

En caso de Hazard y Jovic, ambos encaran su segunda temporada en el Real Madrid con el orgullo tocado por lo que ha sido su primer año. En el club piensan que con regularidad serán importantes y eso ya, como mínimo, asegura más goles que los tres que sumaron conjuntamente.

Crecimiento de Vinicius y Rodrygo

Otros que se espera que vayan otra temporada más son Vinicius y Rodrygo. El año de los dos 'niños' brasileños ha sido bueno, pero a cada curso que pasa son más maduros y mejores. El manejo de Zidane con ellos está siendo bueno: dándoles minutos y el justo protagonismo para que se sientan importantes pero no se quemen por los focos que rodean al club blanco.

Rodrygo ante Gündogan, en el Manchester City - Real Madrid

Tienen todo para ser grandes estrellas en el Madrid y la temporada que viene darán un nuevo salto. No son fichajes pero su crecimiento sigue siendo un impulso para todo el equipo.

El 'fichaje' de Odegaard y otro centrocampista

Que igual no haya fichajes no quiere decir que no haya 'caras nuevas'. La primera confirmada será Martin Odegaard -también Andriy Lunin-. El noruego, pese a lo que se venía hablando semanas atrás, volverá al Real Madrid a petición expresa de Zidane tras la eliminación del Manchester City.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal durante la 2019/2020 Reuters

Se trataba de una decisión que había que tomar viendo que el equipo contaba con las piezas justas en el centro del campo y no se podía fichar. Saldrá James, llegará Odegaard y, además, se incorporará otro futbolista más a la medular para ampliar el número de efectivos: ¿Ceballos o un fichaje?

Las ventas

Con las ventas de Achraf, Javi Sánchez, De Frutos, Dani Gómez y la cesión de Kubo ya se han ingresado más de 50 millones de euros. De los cedidos saldrán más, como Óscar Rodríguez o Sergio Reguilón, y se busca vender a Gareth Bale, James y Mariano. Tanta salida dará oxígeno a las arcas del Madrid ante las pérdidas y también podría llegar alguna sorpresa en forma de fichaje.

Además del centro del campo, el Madrid sabe que podría reforzar más todavía el lateral derecho y el centro de la defensa. ¿Habrá algún movimiento inesperado?