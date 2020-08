Take Kubo, presentado: "Había otras ofertas, pero la del Villarreal era la mejor"

Takefusa Kubo ya es nuevo jugador del Villarreal y este martes ha sido presentado de manera oficial. El mediapunta japonés, además, compareció en rueda de prensa donde se mostró entusiasmado por esta nueva aventura que afronta ahora.

Nuevo en Villarreal

"Estoy muy feliz. Ya conozco el campo, y la ciudad deportiva, jugué aquí con el Mallorca y me pareció espectacular. Ojalá podamos hacer un gran temporada".

Expectativas

"Espero hacer una gran temporada con la ayuda del cuerpo técnico y de los jugadores. Veremos como se van sucediendo las cosas".

La filosofía del Villarreal

"Como rival cuando me enfrenté a ellos me costó seguir el ritmo porque tenían todo el rato el balón. Pensar que va ser ahora al revés me emociona mucho".

Eligió la mejor opción

"Es la mejor opción y eso pensamos tanto mi familia como mi representase. Ahora tengo que demostrarlo".

Dónde jugará

"Estoy dispuesto a jugar donde sea, menos de defensa o portero. Pude hablar con el míster y con algunos jugadores, pero ya me iré comunicando con la gente del club".

Sus objetivos

"Vine para hacer un gran temporada tanto en lo individual como en lo colectivo. Ojalá pueda ayudara un club que ya es muy grande y ojalá pueda serlo más con mi ayuda".

La competencia

"En un equipo grande siempre hay competencia. Tengo que disfrutar de la competencia para jugar mejor. Es un deporte colectivo y nos tenemos que ayudar todos".

Los focos encima

"Ya me acostumbré hace mucho y lo llevo muy bien. No me interesa mucho la atención fuera del campo. El juego es el que habla. No me fijo mucho en la televisión o lo que se diga de mi, solo lo que pasa en el campo".

Más fichajes

"No se quién más va a venir, pero se los que están aquí. Todos tienen un gran nivel. Es uno de los partidos que peor me sentí como rival. Jugar cada domingo me motiva".

30 ofertas

"Son las noticias, algunas son verdad y otras no. Había otras ofertas pero esta era la mejor y por eso estoy aquí".

Prefiere no hablar del Madrid

"La intención es hablar solo del Villarreal. No pienso en otra cosa. Estoy 100% al servicio del Villarreal y ojalá haga un gran año".