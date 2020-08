Todos pendientes de Kylian Mbappé

El pasado 24 de julio la respiración se cortó entre los aficionados del PSG. Durante la final de la Copa de Francia, Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido y, más preocupante, el jugador abandonó el terreno de juego llorando. En la celebración se le pudo ver con muletas y unos días después se confirmó que estaría fuera unas tres semanas por un esguince de tobillo con lesión del ligamento externo.

El delantero no ha dejado de trabajar desde entonces. Con ese primer pronóstico, Mbappé se quedaba prácticamente fuera para el duelo de los cuartos de final de la Champions League, incluso peligraba su presencia en las semifinales, siempre y cuando los parisinos consiguiesen la victoria ante el Atalanta.

Como no podía ser de otra forma, Kylian Mbappé formó parte de la expedición que viajó desde la Ciudad de la Luz hasta Lisboa para disputar esa Final a ocho en la que se han quedado fuera grandes clubes como el Liverpool, la Juventus de Turín y también el Real Madrid.

Mbappé traes caer lesionado del tobillo EFE

Las imágenes que se han ido publicando en los últimos días dan esperanza a los aficionados del PSG y meten miedo a los del equipo rival. Mbappé ha avanzado mucho en su proceso de recuperación e incluso puede estar presente en el duelo de cuartos que se disputa este miércoles 12 de agosto.

Sobre esta posibilidad ha sido preguntado Thomas Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico germano no ha dicho ni sí ni no: "Si hace un buen entrenamiento este martes noche y nada extraordinario ocurre, estará en el equipo el miércoles". El no desmentir que jugará ya ha sido algo que ha llamado la atención y que hace que todos esperen al campeón del mundo en el verde.

"Lo intentaremos todo, como hemos hecho con Kylian. Está en una fase en la que puede acelerar su trabajo, por lo que es positivo. Estamos muy contentos de tener la posibilidad de acabar el partido con Kylian, junto a Neymar, al que le gusta jugar con él", ha afirmado Tuchel ante los medios de comunicación.

Thomas Tuchel y Kylian Mbappé REUTERS

Para Neymar Júnior también ha tenido muy buenas palabras. Y es que el extremo brasileño vive su mejor momento desde que llegó al Parque de los Príncipes hace ya tres años. "A él le encanta jugar con presión. Es un jugador muy fiable en este tipo de partidos, estoy seguro de que hará un gran encuentro y será una de las claves de mañana", ha apuntado el técnico del Paris Saiint-Germain.

El que seguro no está ante el Atalanta es Marco Verratti. "Debemos esperar, ser pacientes. Es un poco pronto para tomar una decisión. La semana pasada no podía correr. Acaba de comenzar pero puede estar muy corto de preparación en semifinales (18 agosto)", ha comentado sobre la situación del internacional italiano.

Mbappé, un año más

El delantero francés no se quiere perder el partido de cuartos. Uno de los grandes sueños de Kylian es ganar la Champions League. Después de haber conquistado del Mundial con la selección de Francia, tener entre sus manos 'La Orejona' sería todo lo que pudo anhelar siendo un niño... o no todo.

En el horizonte está el Real Madrid. El club de sus sueños. En este 2020 no podrá ser por la crisis, pero 2021 puede ser el año de ver a Mbappé al fin enfundándose la elástica blanca. En varias ocasiones el jugador ha asegurado que quería antes de irse ganar la Champions League con el PSG. Si lo consigue, dejará cumplida su promesa cuando cambie París por Madrid en un futuro cada vez más cercano.

