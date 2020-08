Gareth Bale y su vida de lujo por la que no quiere salir del Real Madrid: casa, coches y golf

Reportaje de The Sun sobre la vida de Gareth Bale en Madrid The Sun

De Gareth Bale ya solo se habla de sus actitudes fuera del campo y su futuro que, de momento, sigue ligado al Real Madrid hasta 2022. No cuenta para Zinedine Zidane y en el club le buscan una salida que no llega. La razón es que el futbolista no está dando su brazo a torcer para cambiar de aires si no es cobrando lo que le resta de salario. Incluso da la sensación de que lo deportivo ha pasado a un segundo plano en su cabeza.

Porque Bale es feliz en Madrid. Tanto él como su agente, Jonathan Barnett, no se cansan de señalarlo. Tras siete años viviendo en la capital española, su vida junto a su esposa, Emma Rhys-Jones, está totalmente adaptada a la ciudad. Y el medio británico The Sun ha realizado un reportaje en el que ahonda en la vida del futbolista galés en Madrid y en sus posesiones.

Lo principal es la lujosa casa en la que reside que tiene un valor de 7,2 millones de euros y está diseñada por el arquitecto Joaquín Torres. Bale tiene alquilada la mansión, ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca (Pozuelo de Alarcón). Bale paga una cuota de 11.140 euros cada mes por el alquiler de una casa en la que ya vivió Kaká y que consta de 1.500 metros cuadrados.

Bale ha vivido estos años rodeado de famosos y personalidades del deportes, incluyendo varios conocidos del vestuario del Real Madrid como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Ángel Di María, Jesé Rodríguez o su actual entrenador, Zinedine Zidane.

Sin ser su mayor pasión, Bale tiene seis coches de lujos aparcados en el garaje de su casa y con ellos se le ha visto conducir por la ciudad. Por orden de valor, se tratan de un Bentley Continental GT (23.500 euros), un Audi Q7 50 TDI (29.400), un Lamborghini Huracan (70.700), un Mercedes SLS AMG (74.800) y un Ferrari GTC4Lusso (104.300), además del que le facilita el Real Madrid cada temporada.

Hablando de pasiones, la mayor de Bale es el golf. Es de sobra conocida su afición por este deporte y como gran seguidor y practicante de él tiene en su casa una réplicada de tres hoyos míticos. Aunque Bale también juega en el Golf Santander, un campo creado por el legendario Severiano Ballesteros y que se emplaza en Boadilla del Monte. Fuera de Madrid, a Bale se le ha visto jugar también en Real Club de Valderrama en San Roque.

Y si hay otro lugar al que acostumbra a ir Bale fuera de Madrid es la Finca Cortesin. Se trata de una urbanización situada entre Marbella y Sotogrande y que es de las más exclusivas de toda España.

