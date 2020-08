Luxemburgo responde a Figo y da su versión sobre su salida del Real Madrid

El entrenador del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, respondió este lunes las críticas que le dedicó Luis Figo, con el que coincidió en 2005 en el Real Madrid, y le recordó que fue la directiva del club blanco, y no él, quien quiso su salida del equipo.

Luxemburgo condujo al Palmeiras a la conquista del Campeonato Paulista el pasado sábado al derrotar en los penaltis al Corinthians, un título por el que recibió los elogios de Rivaldo, antiguo pupilo suyo.

"Palmeiras, felicidades por un título más que merecido. Ya tuve grandes entrenadores, pero usted, Luxemburgo, fue el mejor. Todo lo que hoy hacen los entrenadores de Europa, usted ya lo hacía 25 años atrás", expresó el campeón del mundo con la Canarinha en 2002.

Sin embargo, Luis Figo reaccionó a la publicación del exjugador brasileño y escribió: "Fiera, para mí fue el peor, muy malo". El luso ha sido noticia en los últimos meses por otras opiniones que ha ido publicando, aunque en lugar de referentes al fútbol, de carácter político, contra el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias.

Luis Figo, en un acto EFE

Luxemburgo, de 68 años y quien también fue seleccionador de Brasil, dijo este lunes que prefiere quedarse con la opinión de Rivaldo, "un gran jugador" que reconoció que fue "el mejor que entrenador que tuvo".

El técnico brasileño insinuó además que el dardo de Figo se debe a que el astro luso le culpa de su salida del Real Madrid, lo que no es cierto, según explicó. "Él salió del Real Madrid en un momento en el que tenía que salir. El club quería que saliera", pero "el jugador no consigue entender que eso es algo que forma parte de fútbol profesional: salir de un club e ir a otro", indicó.

Sin rencor

Luxemburgo reforzó que no le "guarda rencor" a Figo y que está en su derecho opinar de esa forma. "Pero yo me quedo con la opinión de Rivaldo, que, como Figo, no fue un cualquiera, fue un jugador de altísimo nivel. Deja la opinión de Figo quieta", le dijo al periodista en la rueda de prensa virtual.

Luxemburgo volvió al banquillo del Palmeiras en diciembre de 2019. En su palmarés cuenta con cinco títulos de Liga brasileña ganados con Palmeiras (1993 y 1994) Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) y Santos (2004). También ganó como seleccionador de Brasil la Copa América de Paraguay 1999.

En 2005 dirigió al Real Madrid, y antes de terminar ese año fue destituido, si bien en los meses del verano de ese año tuvo que afrontar la controvertida salida de Figo, que se marchó al Inter de Milán.

