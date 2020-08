Asensio: "Ha sido un año duro, pero volveré aún más fuerte para la próxima temporada"

La temporada 2019/2020 ha acabado para el Real Madrid y los jugadores del conjunto merengue comienzan a hacer balance y a compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. Uno de ellos ha sido Marco Asensio, quien ha pasado la campaña más complicada de su carrera.

"Se termina esta temporada 2019/2020. Diferente y extraña para todos, pero con la consecución de la Supercopa de España y de una Liga diferente, que nunca olvidaremos. En lo personal ha sido una temporada llena de obstáculos y muy dura, pero con una recompensa al trabajo muy bonita. Ahora toca descansar y volver aún más fuerte para la próxima temporada. Gracias por vuestro apoyo", ha apuntado el balear.

Un año difícil, duro y atípico para todos. Pero si el mundo se vio sorprendido y castigado por la aparición del coronavirus, el calvario del futbolista comenzó mucho antes. Asensio decidió no acudir al Europeo sub21, que acabaría ganando España con Ceballos y Fabián Ruiz como sus referentes, para centrarse en el Real Madrid después de que las cosas no le saliesen demasiado bien durante la 2018/2019.

Asensio marca en su regreso tras la lesión EFE

Llegó listo para comenzar el trabajo de pretemporada y cuando el equipo se encontraba en Norteamérica para disputar los partidos correspondientes a la International Champions Cup, llegó el momento crítico. El internacional español cayó lesionado durante el enfrentamiento contra el Arsenal y poco después se confirmaron los peores presagios: se perdería prácticamente toda la temporada 2019/2020 y tenía que pasar por quirófano.

Comenzó así un nuevo guion para el curso. Después de operarse, las imágenes preocuparon a los seguidores blancos y del futbolista. Apenas podía articular la rodilla. Poco a poco se fue viendo los pasos adelante que iba dando en el proceso de rehabilitación.

De todo ello hizo partícipes a sus fans. Las redes sociales han servido para que Marco Asensio se acerque a sus seguidores en este momento tan complicado. Poco podía pensar él entonces que el parón obligado por la Covid-19 le daría una oportunidad para disputar más minutos de los esperados en la temporada.

Regreso del infierno

Después de volver a los entrenamientos, se hizo público un documental en el que Asensio hablaba de su experiencia: "Este proceso me ha ayudado bastante para lo que venga en el futuro. Me he encontrado a mí mismo otra vez, me ha ayudado a saber dónde estoy, dónde quiero ir. Cuando me enfoco en algo, lo consigo. Sé que este reto es muy grande, muy importante para mí, pero sé que como he trabajado hasta ahora podré superarlo".

Marco Asensio, en un momento del documental

330 días después de lesionarse, el jugador volvió a vestirse de corto y a los pocos segundos de ingresar en el campo marcó su primer gol de la temporada: "Pensaba que estaría más nervioso. Me encontré muy cómodo, como si no hubiera pasado el tiempo. Me encantaría partir la camiseta en muchos trocitos y repartirla en toda la gente que me ha ayudado en todo este proceso. La celebración ha sido un momento superemocionante, no sé cómo he contenido las lágrimas".

[Más información - Las notas del Real Madrid tras acabar la temporada 2019/2020: sobresalientes... y suspensos]