Objetivo Hazard: ser el 'fichaje' estrella de la 2020/2021

Corría el 7 de junio de 2019, cuando nadie podía imaginarse que una pandemia cambiaría el mundo como se había conocido hasta entonces, y el Real Madrid confirmaba al fin un fichaje que llevaba esperando desde hacía ya varios años la afición: la incorporación de Eden Hazard.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han acordado el traspaso del jugador Eden Hazard. El jugador queda vinculado al club durante las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024", comunicaba por aquel entonces el club de Concha Espina en su página web.

Un anuncio esperado y que despertaba de nuevo una especial ilusión entre la afición del conjunto merengue. Llegaba un top mundial, uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia, pero después de consumarse su primera temporada vistiendo la elástica blanca, su rendimiento ha sido un continuo claroscuro.

Eden Hazard celebra su gol al Granada REUTERS

No todo ha sido malo. El belga ha repartido siete asistencias entre sus compañeros, pero tan solo ha marcado un gol. De hecho se vio a un buen Hazard allá por los meses de octubre y noviembre, pero una lesión le dejo en el dique seco durante los siguientes meses. Justo al poco de volver después, otra lesión y esta vez con paso por quirófano incluido.

Decepción

La mayor parte de la afición del Real Madrid se ha quedado defraudada por el rendimiento de Eden Hazard, el fichaje estrella para la 2019/2020, a lo largo del curso.

Las lesiones han hecho mella en su rendimiento, al igual que molestias y sensaciones que no le han dejado mostrar su mejor fútbol.

El equipo le necesita. En partidos como ante el Manchester City, Hazard al cien por cien debe declinar la balanza a favor del conjunto blanco. Pero no lo estaba y no pudo ser. Sangrante es que entre Champions League, La Liga, Supercopa de España y Copa del Rey solo haya tenido minutos en las dos primeras. Para ser exactos: 1.545.

Eden Hazard, con la camiseta rosa del Real Madrid para la 2020/2021 EFE

En la máxima competición continental ha jugado seis de los ochos partidos que ha disputado el Real Madrid. En todos ellos fue titular, aunque solo estuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos frente al Brujas en el Santiago Bernabéu. En lo que se refiere a La Liga, en 16 encuentros ha estado presente de los 38 que son.

Sus números distan mucho de ser aquellos con los que se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo en las filas del Chelsea, pero Hazard se siente herido en su orgullo. Sabe que no ha estado bien y quiere primero sacarse la 'espinita' para así poder recompensar a todos los madridistas en la 2020/2021.

A por todas

El propio futbolista ya hizo una valoración de su temporada individual hace unos meses, en pleno confinamiento, y fue muy autocrítico: "Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no en su totalidad. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año".

"El grupo es bueno. Para mí está siendo una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato", afirmó en declaraciones para la televisión de su país RTBL. Lo cierto es que su adaptación ha ido viento en popa, no en vano tenía un fuerte apoyo dentro del vestuario nada más llegar con la presencia de su compatriota Courtois.

Hazard y Modric felicita a Benzema por su gol al Valencia REUTERS

Hazard sabe que no ha sido su temporada y que lo puede hacer mucho mejor, siempre y cuando las lesiones le dejen tranquilo. En la 2019/2020 no pudo ser, pero el '7' del Real Madrid quiere ser el 'fichaje' de la campaña que viene. Aunque no estará solo un tal Asensio también está listo para triunfar en la casa blanca.

[Más información: Los errores de Varane eliminan al Real Madrid de la Champions ante el City de Guardiola]