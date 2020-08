Las notas del Real Madrid tras acabar la temporada 2019/2020: sobresalientes... y suspensos

Toca hacer balance una vez la temporada 2019/2020 ha llegado a su fin para el Real Madrid. El conjunto blanco no pudo consumar la remontada ante el Manchester City en la Champions League y se quedó fuera de la Final a ocho que da comienzo en Lisboa este miércoles 12 de agosto.

Los de Pep Guardiola ganaron tanto en la ida como en la vuelta por idéntico resultado (2-1), pero este varapalo de ser eliminados de la máxima competición continental no convierte la temporada de los merengues en mala. De hecho, el Real Madrid finaliza el curso con el título de la Supercopa de España y de La Liga en el bolsillo.

El equipo blanco gana dos títulos, se queda fuera de Europa y mira hacia el futuro sabedor de que este verano no habrá muchos movimientos en el Santiago Bernabéu en lo que a fichajes se refiere. Se cuenta con los 'fichajes' de Hazard y Asensio, así como de otros jugadores que han sacado muy buena nota en la 2019/2020. Otro, no tanto.

Sobresaliente

Tres jugadores se colocan con las mejores notas de la temporada. Estos no pueden ser otros que los que han formado la columna vertebral para los de Zinedine Zidane: Thibaut Courtois, Sergio Ramos y Karim Benzema. El primero de ellos, el 'Zamora' de La Liga.

Thibaut Courtois, con la copa de La Liga del Real Madrid EFE

Después de las dudas iniciales que despertó su fichaje, el internacional belga está más que consolidado bajo los tres palos del Real Madrid. Sus paradas han valido muchos puntos y no se mueve de la portería merengue. El gran capitán también saca sobresaliente. Más aún después de comprobar que sin él, el equipo pierde parte de su carácter y alma.

Esto se pudo comprobar durante el partido ante el City en el Etihad Stadium. Sergio Ramos mejora a sus compañeros en la defensa, pero es que además es el segundo máximo goleador del equipo. Lo mejor es que le queda cuerda para rato. El tercer sobresaliente se lo lleva un Benzema que se quedó a unos pocos goles del 'Pichichi', pero que ha vuelto a demostrar que él es el delantero del equipo sin discusión.

Notable

La lista de los que sacan notables se amplía en uno más hasta los cuatro futbolistas. Aquí cobran protagonismo los centrocampistas o mejor dicho: los tres innegociables de Zidane. Casemiro, Modric y Kroos se quedan muy cerca del sobresaliente, pero aún así son de lo más destacado de la temporada 2019/2020.

Kroos, Modric y Casemiro con el título de Liga número 34 Twitter (@ToniKroos)

Pasan los años y los tres continúan formando un equipo perfecto en lo que a la medular se refiere. La contención del brasileño se une a la magia de Luka Modric y al equilibrio de Toni Kroos. El resultado salta a la vista. Un centro del campo que lleva siendo de lo mejor del mundo en los últimos años.

Aquí no hay que olvidar a Vinicius Júnior. El extremo brasileño se quedó fuera en el Etihad y eso ha provocado que los aficionados echen todavía más de menos cuando no está. El joven jugador ha ido creciendo con el paso de los meses y solo le ha faltado para sacar sobresaliente el haber podido disfrutar de más minutos y ser todavía más decisivo de cara a puerta. Algo en lo que trabaja y continúa mejorando.

Bien

En el bien es donde se acumulan más jugadores. De Carvajal, Varane y Ferland Mendy en defensa a Fede Valverde o Isco en la medular, para acabar con Asensio y Rodrygo en ataque. En la zaga, el de Leganés continúa no teniendo rival en el Real Madrid, mientras que en el lateral zurdo el francés se ha impuesto a Marcelo y dota al equipo de mayor seguridad defensiva por la banda.

Varane se lamenta de su error que acabó en gol del City REUTERS

Al contrario de la moda que se ha impuesto en criticar a Varane, el central ha cuajado una buena temporada y su único lunar es esa mala noche en Mánchester. Valverde e Isco se encuentran en esta 'media tabla'. El uruguayo podría haber estado entre los notables por su primera media campaña, incluso de sobresaliente, pero tras el parón no ha estado fino.

En lo que se refiere a Rodrygo y Asensio. El brasileño apunta maneras y ha dejado a la afición encantada, así como a un Zidane al que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por él cuando lo cree conveniente. En cuanto al '20', si no saca mejor nota es porque solo ha podido jugar 363 minutos, aunque siempre finalizando cada partido con una actuación destacada.

Suficiente

En la línea entre el bien y el mal se encuentran otros cinco jugadores. No es que no hayan rendido, sino que bien las lesiones o la falta de oportunidades no les hace subir posiciones en nota. Aquí cabe destacar a Areola, el cual deja de ser jugador del Real Madrid tras un año de cesión, Nacho, Militao, Brahim y Marcelo.

Brahim Díaz, durante un partido con el Real Madrid

Nacho se ha convertido en el cuarto central por detrás de Militao. Las lesiones han mermado el rendimiento del canterano, mientras que el brasileño ha estado muy acertado en el tramo final de la temporada. El caso de Brahim es diferente, apenas ha gozado de minutos, pero eso no quiere decir que nadie dude de su calidad dentro del club.

En cuanto a Marcelo, el segundo capitán volvió a mostrar su peor cara en defensa, aunque sigue siendo una pesadilla cuando se suma al ataque para las defensas rivales. Sin embargo, se ha visto superado en la rotación por Ferland Mendy, algo que nunca le había pasado con Zidane hasta ahora.

Suspenso

También la temporada deja suspensos dentro de las filas blancas. James Rodríguez y Mariano no contaban para Zidane y acaban el curso sabiendo que o salen del Santiago Bernabéu o pasarán otro año 'en blanco'. Lucas Vázquez suspende también, porque aunque representa al madridismo puro y le pone intención, a veces no llega donde antes sí lo hacía.

Eden Hazard, con la camiseta rosa del Real Madrid para la 2020/2021 EFE

El cuarto suspenso es para un Luka Jovic que no ha demostrado ser ese gran goleador que fue en el Eintracht Frankfurt. Una sombra de sí mismo que puede tener sus horas contadas en la casa blanca. De ahí a Gareth Bale. Ni está ni se le espera o al menos eso es lo que piensa el míster francés. De hecho, fue el propio jugador el que pidió quedarse fuera del partido ante el City.

El último nombre es quizá el que más duele a los aficionados blancos. Eden Hazard ha pasado por un calvario de lesiones que han mermado su rendimiento y ha hecho que por ejemplo en La Liga solo haya disputado 16 encuentros. Cuando no ha estado de baja, ha arrastrado molestias en muchas ocasiones. Una temporada que él mismo ha reconocido como mala y que por eso está decidido a quitarse la 'espinita'.

