Nagelsmann no olvida al Madrid: "Si necesitan un entrenador en el futuro y estoy disponible..."

En el año 2018 la historia del Real Madrid podría haber empezado a escribir un capítulo muy diferente de haber llegado al banquillo del Santiago Bernabeú Julian Nagelsmann. Nacido en el año 1987, al igual que jugadores como Karim Benzema, Gerard Piqué o Leo Messi, el técnico alemán mantuvo conversaciones con el club blanco.

Por aquel entonces, el Real Madrid acababa de ganar La Decimotercera y se encontraba sin entrenador después de que Zinedine Zidane decidiese dar un paso a un lado tras conquistar 'La Orejona'. Las conversaciones con el germano existieron, pero finalmente el que acabó dirigiendo al equipo merengue en la 2018/2019, al menos en un principio, fue el ahora técnico del Sevilla Julen Lopetegui.

Durante una entrevista para el diario MARCA con motivo del final de las eliminatorias de octavos de la Champions League y el comienzo tan solo en unos días de la Final a ocho en Lisboa, el medio madrileño ha hablado con Nagelsmann. El actual entrenador del Leipzig se enfrenta a Simeone y su ejército por un puesto en las semifinales de la máxima competición continental.

Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig REUTERS

"Mantuvimos llamadas telefónicas, pero al final el que decidí fui yo. Creía que todavía no era el paso correcto ir al Real Madrid. Yo era uno de los candidatos y la lista no era muy extensa. Para mí, fue muy importante", ha afirmado un Julian Naglesmann que en aquellos tiempos entrenaba al Hoffenheim.

"Tuve una buena charla con José Ángel Sánchez y decidimos que todavía no era el paso correcto. Acordamos que podíamos volver a hablar en un futuro si el Real Madrid necesitaba un entrenador... y yo estaba disponible", ha añadido el entrenador germano durante la entrevista.

El deseo de Nagelsmann

En aquel momento, se sintió en parte desbordado. Creía que todavía no estaba al cien por cien preparado para un desafío como el que supone entrenar a todo un trece veces campeón de Europa. De hecho, no es la primera vez que habla sobre la llamada del Real Madrid, hace unos meses ya lo hizo en The Independent.

"Cuando el Real Madrid llama, está bien pensarlo. Al principio me sorprendió. Pesé lo profesional y no me sentí cómodo yendo allí. Quiero mejorar. Si vas al Real Madrid, no tiempo para mejorar como entrenador", dijo entonces. "El idioma es muy importante para mí. Me gusta comunicarme. Todavía no hablo español. Solo puedo decir: 'Hola, ¿qué tal?'", continuó sobre la barrera del idioma.

Confianza en Zizou

¡¿Quién sabe si algún día Julian Nagelsmann se convertirá en el nuevo entrenador del Real Madrid?! Por el momento, tendrá que esperar. La eliminación del conjunto blanco en octavos frente al Manchester City ha sido un jarro de agua fría para todos, después de conseguir remontar en La Liga y acabar proclamándose campeón.

En el punto de mira de todos se le ha colocado a Zidane nada más consumarse la eliminación. Incluso varias preguntas de la rueda de prensa posterior al encuentro rondaron el tema, sin sacar al francés nada más que un: "Soy entrenador del Real Madrid y ya está". Pese a las especulaciones, EL BERNABÉU ya ha confirmado que el galo tiene máximo apoyo por parte de club y vestuario y que su continuidad de cara a la 2020/2021 está asegurada.

