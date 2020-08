Guardiola: "Zidane era uno de mis ídolos cuando yo jugaba, le he felicitado por La Liga"

Pep Guardiola fue el gran ganador de la eliminatoria entre Manchester City y Real Madrid de la Champions League. El de Sampedor ganó la partida a Zinedine Zidane, pero tras el partido tuvo buenas palabras para el francés, revelando lo que dijo tras acabar el choque: "Felicitarle por La Liga y preguntarle por su familia. Ojalá un día podamos cenar juntos y hablar". También el técnico catalán habló en rueda de prensa sobre ello, además de analizar la victoria de su equipo y cómo ve sus opciones para conquistar 'La Orejona'.

Sensaciones

"Estoy más que satisfecho, especialmente por los jugadores. Ahora, a Portugal a intentar dar el próximo paso. Somos conscientes del equipo al que hemos derrotado. Estamos muy satisfechos".

Análisis

"En la primera parte los extremos estaban más por dentro que por fuera y tuvimos problemas para que recibieran bien orientados. En la segunda ampliamos más el campo".

Errores del Real Madrid

"Esta competición no te perdona. Varane es muy intuitivo normalmente. Sterling provocó el penalti en Madrid, hoy dio una asistencia decisiva para nosotros. Supimos sufrir en los momentos difíciles".

Planteamiento

"En la primera parte intentamos atacar, pero no era posible por la calidad del rival. Cuando estás en esa situación y ves la personalidad y el carisma del Madrid, parece que juega como si fuera un partido relajado. Hemos sufrido un poco en la primera parte, ellos tenían mucha sangre fría y sufrimos un poco con la presión del resultado, del marcador. Cuando abrimos más la cancha en la segunda parte, creamos más oportunidades y mostramos lo que queríamos. Hemos creado suficientes oportunidades para marcar, aunque desafortunadamente no pudimos. Courtois ha hecho paradones".

Los jugadores del City celebran con Gabriel Jesus su gol al Real Madrid REUTERS

Gabriel Jesús

"Siempre hace mucho más que marcar goles, pero para los delanteros siempre es importante hacerlos. Él ha demostrado, tanto en el Bernabéu como aquí, en grandes escenarios, ha dado un paso adelante, ha dicho 'Aquí estoy, Soy Gabriel Jesús y puedo ganar partidos para mi equipo'. Pero lo más importante es que no cometimos errores atrás, porque en esta competición no te los perdonan".

Oportunidad en la Champions

"Los rivales pensarán lo mismo. No somos más especiales que los otros. Queremos ganar. Hemos ganado al Madrid, sí, pero hay que ganar a muchos con la misma calidad. El Bayern va a jugar contra el Chelsea, el Barcelona con el Nápoles, el Lyon ya está y no pudimos ganarles en los grupos y tiene un muy buen entrenador. Tenemos al Atlético de Madrid, dos veces finalista en la Champions y que ha ganado dos veces al Liverpool, que para mí es el mejor equipo del mundo. Entonces hay muchos equipos increíbles, pero este era un paso muy importante. Hemos ganado al Madrid, es algo increíble para nosotros. Vamos a entrenar, comer bien, estar juntos, ir al país de Bernardo (Silva), reír mucho e intentar pasar de las semifinales, que es nuestro mejor éxito en este torneo. Hay que estar tranquilos".

Pasado en Europa

"Con el Tottenham fue por la diferencia de goles fuera. En esta competición hay que ser sólidos y no errar atrás. Hemos creado ocasiones para marcar más goles, podemos mejorar, ojalá podamos, pero atrás hemos sido muy sólidos. Llegar a cuartos y eliminando al Madrid está bien, han ganado tres Champions, pero eres un gran club cuando levantas el trofeo. Somos capaces, sí, pero vamos a ver la recuperación".

Importancia psicológica

"Es importante, por supuesto. Sé que para Madrid o Barcelona ganar a un gran rival en octavos es normal, pero para nosotros no. Ahora tenemos que hacerlo por el presente y para el futuro, para nuestro club: nos da más presencia y carácter en Europa; es muy importante para nosotros, para el tamaño del club, para la gente que trabaja aquí, para los aficionados… Es una declaración".

Conversación con Zidane

"He felicitado a Zidane por La Liga. Siempre he dicho que ganar La Liga o la Premier es lo más difícil del fútbol, requiere estar once meses a tope. Hemos hablado de las familias. Era uno de mis ídolos cuando yo jugaba, nos enfrentamos con las selecciones".

Zinedine Zidane y Pep Guardiola se saludan antes del inicio del partido REUTERS

Rival grande

"Cuando uno está en el banquillo y les ve jugar demuestra lo que son. Han ganado la Liga, todos sabemos lo que es eso, y tres Champions seguidas. Me gustaría darle crédito a lo que hemos hecho. Ha sido un partido muy parecido al del Bernabéu, pero mucho mejor"

¿Es como una 'Minichampions'?

"Me hacen preguntas y yo las respondo. Si me preguntan del Madrid, respondo del Madrid y, si digo cosas buenas es porque le hago la pelota, y, si digo que la Liga es lo más importante por lo que ha hecho el Barcelona en los últimos once años, es porque soy antimadridista. He conocido a Hierro, a Raúl, tengo relación con Chendo, me ha entrenado Camacho, con Del bosque tengo una relación no estupenda, sino mucho más, y tengo mucho más respeto por eso. Solo puedo tener admiración. Tengo muy buenos recuerdos con este club y me encanta ganarle como a los grandes, como al Bayern o al Chelsea".

¿Interés por el fichaje de Bale?

"Entenderás que no voy a responder a esta pregunta. Desconozco la situación y sólo faltaría. A nosotros no nos interesa".

Vinicius ni calentó

"No lo sé. Antes del partido pensábamos que los tres del medio serían esos, que Nacho o Militao sería el de la segunda historia, y luego podían jugar Asensio, Isco, Valverde, en la izquierda Vinicius o Hazard... El hecho de que haya podido jugar o n… sólo faltaría que opinara sobre lo que Zizou decide. Estoy seguro de que ha decidido lo que es mejor para su equipo".

Confianza en ganar la Champions

"Vamos a intentarlo, como todos los años. No es algo relacionado conmigo. Todos quieren. Vamos a intentarlo, eso seguro. Estáis como que por ganar al Madrid hemos llegado a la final o levantando el trofeo, pero no, es tiempo de celebrarlo y viajar a Portugal. La mejor forma de intentarlo es preparando muy bien los partidos. Me encantaría ganarla, como en Barcelona, y en el Bayern no pude, pero mis años allí fueron increíbles. Es importante para este club conseguir estas minivictorias. Ahora voy a sentarme a ver tantos vídeos como pueda del Lyon e intentar encontrar sus secretos".

Ir a Portugal relajado

"Cuando estás en estas rondas y el deseo de los jugadores es ganar y ganar, la clave es divertirse. Lo vamos a preparar increíblemente bien, seguro. No necesitamos estar nueve días en Portugal encerrados en la habitación esperando al momento. Podemos ver películas, juntarnos y, por supuesto, entrenar muy bien".

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City Reuters

Una Champions estilo Mundial

"Es muy parecido, sí. Ahora cada partido es una final: o sigues dentro o te vas fuera. Nuestra próxima final es contra el Lyon. No podemos fallar".

Reputación en Europa

"Tienes que ganar el título para decir 'vale, tenemos esto'. Es un gran éxito estar aquí. Muchos grandes clubes no han jugador este torneo este año o en anteriores y no lo jugarán el próximo, no es tan fácil. Lo que más celebro es cuando pasamos de grupos, hay muchos grandes equipos que no lo logran. Es difícil estar aquí, hay que disfrutarlo. Nuestro sueño, claro, es ganar el título. Hemos ganado al Madrid, por supuesto que es importante, nos da prestigio, crédito. Es la primera vez que Zidane es eliminado".

¿Su prestigio depende de la Champions?

"No sé. La gente puede juzgar nuestro trabajo cuando lo acabemos y nos vayamos. No estoy aquí para juzgar si es suficiente o no. Lo intentamos, trabajamos mucho. Esa es mi felicidad, hago todo lo que puedo por ganar la Carabao Cup, imagínate la Champions. Esta competición es muy difícil. Vivo en Mánchester y adoro a la gente de aquí, con la que trabajo y como todos los días, pero ganar el título, como en Múnich, no va a cambiar mi relación con ellos. Perder es parte de la vida y del fútbol. Hay pequeños detalles".

¿Cómo está el 'Kun'?

"Sigue en Barcelona. Está bien, mejorando, pero no sabemos si vendrá con nosotros a Portugal. Mañana hablaré con los doctores y me dirán algo más preciso".