El Real Madrid quiere otra épica en la Champions y remontar al Manchester City de Guardiola

Pep Guardiola vs. Zinedine Zidane, en la Champions League

"Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions". Mucho tiempo sin oír el himno de la Champions League. Demasiado. Cinco meses han pasado desde que la UEFA decidió suspender la máxima competición continental por la crisis del coronavirus. Allá por el mes de marzo, la mitad de las eliminatorias de octavos quedaron sin resolverse, entre ellas la que enfrenta a Manchester City y Real Madrid.

El partido de ida, disputado en febrero en el Santiago Bernabéu, se saldó con victoria para los ingleses por 1-2. De aquello mucho ha pasado. Una pandemia. Ni el Manchester City es el mismo equipo ni tampoco el Real Madrid. De hecho, los de Pep Guardiola no contarán para este vital duelo con Sergio 'Kun' Agüero. El argentino no se ha recuperado a tiempo de su lesión.

Si la baja del 'Kun' es importante para los citizens no lo es menos para el conjunto blanco la ausencia de Sergio Ramos por cumplir ciclo de amonestaciones. El camero sí que ha viajado con el equipo para hacer piña hasta Mánchester, no así James Rodríguez y Gareth Bale, que se quedaron fuera de la lista de convocados por petición propia, tanto el uno como el otro.

Pep vs. Zizou

El gran duelo de octavos está protagonizado por dos de los mejores clubes del mundo en la actualidad, por grandes jugadores, auténticos referentes, y sobre todo por dos entrenadores que han marcado una época. El primero, Pep Guardiola hizo historia con el Barcelona, ganando dos Champions en sus cuatro años a los mandos del equipo blaugrana.

Pep Guardiola, con el Manchester City Reuters

Sin embargo, hablar de la carrera del de Sampedor es hacerlo también de un estilo de juego, de la posesión por encima de cualquier otra faceta del juego y, por supuesto, que desde que abandonó Can Barça no ha vuelto a ganar 'La Orejona'. Ni con el Bayern Múnich pudo ni hasta ahora con el Manchester City. Un lunar en su carrera que espera poder subsanar este curso.

Para intentar que Guardiola no cumpla con este objetivo, Zidane ha trabajado muy duro desde que el Real Madrid regresó a los entrenamientos tras varios meses de parón. El entrenador francés supo dar un giro al equipo y fue así como los blancos pasaron de estar segundos en La Liga a depender de sí mismos y, a la postre, a ganar el título de la regularidad.

Zinedine Zidane, en un partido del Real Madrid en el Di Stéfano Reuters

El nombre de Zinedine Zidane es sinónimo de éxito. Mucho se ha hablado de que tiene una flor, pero lo cierto es que algo más debe tener el francés para haber ganado en cuatro años tres Champions y dos Ligas. Algo más... Ahora el galo se enfrenta a un nuevo reto: remontar y poder ganar su cuarta 'Orejona' como entrenador para que sea muy difícil debatir el que no es uno de los mejores entrenadores de la historia.

El partido de Hazard

La actualidad blanca ha estado pendiente también de otro hombre: Eden Hazard. El belga no ha tenido la temporada soñada que esperaba disfrutar en su primer año como madridista. Las lesiones han mermado su rendimiento e incluso se ha venido hablando de unas molestias que podrían dejarle fuera del once titular contra el equipo de Mánchester.

Fue el propio Zidane el que descartó esto y aseguró que las molestias eran cosa del pasado y que el internacional belga está listo para jugar ante el City. La siguiente duda es si el técnico galo preferirá alinear un 4-4-2 o un 4-3-3. Con el primero podrían entrar en juego bien Isco o bien Fede Valverde, mientras que con el segundo sistema sería Asensio el elegido.

Eden Hazard disparando a portería desde fuera del área REUTERS

El que sí tiene un hueco en este importante once es Militao. El brasileño se encargará de suplir la baja de Sergio Ramos por sanción y de acompañar a Varane en el centro de la defensa. Junto a ellos estarán en las bandas Carvajal por la derecha y, presumiblemente, Ferland Mendy por la izquierda. El equipo inicial lo completarán así Courtois, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema.

City y un viejo sueño

El once del Real Madrid asusta aun con las ausencias, pero la apuesta del Manchester City tampoco se queda atrás. No está Agüero, pero no faltan a la cita Sterling, Gabriel Jesús, De Bruyne, Gündogan... tampoco David Silva, quien cuando acabe la presenta campaña abandonará el Etihad Stadium convertido en uno de los mejores futbolistas españoles que han jugado en la Premier League.

Raheem Sterling y Kevin De Bruyne, en un partido del Manchester City Reuters

Varios de estos grandes jugadores han sido colocados en la órbita del Real Madrid en algún momento, incluso durante los últimos meses, cuando todavía no se sabía si el City podría jugar competición europea las dos próximas temporadas. Los rumores acabaron, prácticamente, en cuanto se conoció que la justicia daba la razón a los ingleses, que no se perderán la Champions en la 2020/2021.

Manchester City - Real Madrid

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, García, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Silva, Sterling y Gabriel Jesús

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Hazard.

Árbitro: Felix Brych (Comité alemán).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputará en el Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra).

