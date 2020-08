Bale, pillado jugando al golf en Madrid horas antes del partido contra el City

Gareth Bale ha sido cazado por las cámaras de Jugones, de La Sexta, este mediodía a eso de las 13:45 del mediodía en un campo de golf. El jugador galés, que, según explicó Zidane, le pidió no viajar y prefirió "no jugar este partido" después de tener una charla con él, ha estado en el día más trascendental de la temporada del Real Madrid practicando su afición preferida mientras sus compañeros estaban concentrados en Manchester para jugar esa misma noche frente al City en busca de la remontada.

Según Josep Pedrerol, las imágenes son de este mismo viernes, coincidiendo con el momento en el que Zidane tenía reunidos a sus jugadores en el hotel de Manchester dando la charla técnica de cara al partido de esta misma noche. El galés, que decidió no acompañar al resto de la plantilla para hacer equipo en un momento tan importante como es afrontar una remontada, ha preferido quedarse en la capital de España practicando su afición preferida.

Bale sigue engrosando la polémica que ha rodeado a la previa del partido más importante del año. Desde que salió la convocatoria el miércoles por la tarde solo se ha rumoreado el por qué de su ausencia en Manchester. Una vez Zidane explicó que era una cuestión personal, no una lesión ni nada parecido, en las últimas horas solo se ha hablado del profesionalismo del extremo británico.

IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv



Mientras Zidane da la charla en Mánchester, BALE juega al GOLF en Madrid. #JUGONES pic.twitter.com/5DMYtPWOGG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2020

El jugador protagonista de la final de Kiev, la última Champions League levantada por el Real Madrid, no estará en el Etihad ante el equipo que él mismo eliminó para meter a los blancos en la final del 2016. Su gol fue el único de esas semifinales que, a la postre, significaría la consecución de la Undécima de los merengues en San Siro ante el Atlético de Madrid.

Zidane lo explicó

El entrenador del Real Madrid despejó las dudas sobre lo que había sucedido en las horas previas. "Se dicen muchas cosas. Hemos hablado, en una conversación entre él y yo. Tenemos una relación profesional y solo te puedo decir que él ha preferido no jugar. No voy a decir más. El resto es una conversación entre jugador y entrenador", sentenció el técnico blanco.

Zidane: "Bale ha preferido no jugar ante el Manchester City"

Después de cuatro preguntas, Zidane no quiso dar más explicaciones. "No, no me ha decepcionado. Respeto mucho a Gareth. Las cosas deben quedar en el vestuario, entre jugadores y entrenador. Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No cambia nada. Yo lo respeto, pero él ha preferido no jugar", argumentó el técnico galo en la rueda de prensa previa al choque.

Bale entrenó durante toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros. Se perdió algunos de la anterior, pero no se aclaró ningún tipo de lesión, como en el caso de Isco que sí estará en Manchester. Estas imágenes solo dejan en evidencia al jugador galés, con la cabeza en otro sitio antes que en el campo con sus compañeros. Gareth es un problema ahora mismo en la plantilla y su futuro solo parece estar en seguir perteneciendo al Real Madrid.

