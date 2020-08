Ferrán Torres: "La Champions es la competición del Madrid, pero lo tiene difícil"

El Manchester City se juega el pase de la Final a ocho de la Champions League ante el Real Madrid. El conjunto inglés llega al partido de vuelta de los octavos con una ligera ventaja después de la victoria en la ida, por 1-2, en el Santiago Bernabéu. Pese a que todavía no ha acabado la temporada 2019/2020, los citizens ya han confirmado dos fichajes para la próxima campaña. Uno de ellos, el español Ferrán Torres.

El ex del Valencia no puede jugar este partido contra los de Zinedine Zidane por no estar inscrito con el City para disputar la máxima competición continental, pero sí que ha dejado sus impresiones sobre el encuentro estrella de esta ronda de octavos en diálogo con Dj Mariio, en el canal Post United.

"Lo veré como un niño pequeño con mi nueva camiseta del City puesta y apoyando al City. ¿Un porcentaje? El Madrid cuando viene la Champions, ya puede estar mal pero es su competición. Pero esta vez lo tiene bastante difícil, creo que está 80/20 para el City", ha asegurado Ferrán Torres.

¿Quién será el campeón de Europa?

"No es porque yo acabe de fichar por ese equipo pero el City está muy fuerte, mete muchos goles y es muy importante. Está el Madrid, está el Atalanta que también está muy fuerte, el Barça... ya sabemos como son estos equipos".



Operación con el City

"Ya tenía ganas de cerrar mi futuro y qué mejor equipo que el Manchester City. Hace un mes y medio tuvimos las primeras tomas de contacto, ha sido todo muy rápido".

Ya ha hablado con algún citizen

"Eric García me escribía cuando salían las primeras noticias para ver que iba a hacer y con Guardiola también he hablado y me ha transmitido mucha confianza".

Trabajar con Guardiola

"Es de los mejores entrenadores del mundo si no el mejor. Me va a exprimir, va a sacar lo mejor que tengo dentro y me va a hacer madurar".

Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City Reuters

¿Por qué el City y no otro?

"Es el equipo que más decidido ha venido a por mí, han apostado por mi en todo momento".

Competencia en su puesto

"Yo siempre digo que la competencia hace al jugador mejor, creo que va a ser positivo para mí, tengo muchas ganas de viajar. Ahora me toca apoyarles contra el Madrid, pero creo que van a pasar".

Objetivo principal en el City

"Adaptarme lo antes posible, hacerme un sitio para acabar de titular".

¿Contactos con Madrid o Barça?

"Bueno sí, ha habido equipos grandes de España que han contactado conmigo pero me lo guardo para mí porque esos clubes son muy grandes y no se lo merecen".

[Más información: Horario internacional y dónde ver el partido entre Manchester City y Real Madrid de la Champions League]