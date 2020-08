Sergio Reguilón tiene un nuevo pretendiente: el Chelsea, atento a la situación del lateral

Sergio Reguilón sigue contando con muchos candidatos a cerrar su fichaje este verano. El jugador del Real Madrid, que tendrá que volver a la disciplina blanca cuando acabe esta temporada y finalice su cesión con el Sevilla, no parece que vaya a continuar con los blancos, por los que muchos equipos ya están preguntando por él. El último de ellos ha sido el Chelsea.

El lateral izquierdo propiedad del club blanco ha realizado una gran temporada en el equipo de Nervión. Por ello, muchos conjuntos estarían encantados de incorporarlo a sus filas. Uno de ellos es el propio Sevilla, ya que tanto el club como Lopetegui saben del potencial del carrilero zurdo. Aun así, el montaje del fichaje podría ser superior a lo que el Sevilla podría pagar en estos momentos.

Por su parte, las ofertas más contundentes llegan desde Inglaterra. Allí el primero en interesarse fue el Everton de Carlo Ancelotti. Sin embargo, ahora que parece que ese interés se ha enfriado un poco, lo que ha provocado que salga un nuevo pretendiente para el jugador del Real Madrid.

Tal y como apunta ESPN, el nombre del club interesado sería el Chelsea, equipo que busca desesperadamente un lateral izquierdo para reforzar su enorme plantilla, la cual están conformando este año con la clara intención de luchar por la Premier League con el Liverpool y el Manchester City.

Reguilón, con el Sevilla Instagram

Sin embargo, las cifras podrían ser un poco altas para lo que el conjunto inglés está dispuesto a pagar por el defensor que ha militado en las filas del Sevilla este año. El Madrid querría que la operación rondase los 25 millones de euros, pero el Chelsea no parece por la labor de desembolsar esa cantidad. De esta forma, no se descartaría la opción de que el jugador volviese a salir en forma de cedido para negociar la compra el próximo verano.

Las opciones de Lampard

De todas formas, Reguilón no es la única opción que tiene en mente Frank Lampard, ya que tiene un candidato número en su lista. Su nombre en Ben Chilwell y ha realizado una gran temporada con el Leicester, siendo uno de los artífices de que el equipo estuviese en la tercera plaza durante mucho tiempo.

Thomas y Reguilón en un partido EFE

No obstante, la cantidad que tendría que desembolsar el Chelsea por Chilwell sería mucho más alta, ya que diferentes medios ingleses hablan incluso de que sería cercana una oferta de 90 millones de euros, lo que supondría una auténtica barbaridad. Si finalmente el Leicester no rebaja sus protecciones, entonces podría a ir a por el lateral del Real Madrid y quizás los 25 millones ya no parecen tanto.

Lo que está claro es que Frank Lampard quiere un lateral izquierdo y estas son sus dos primeras opciones, de precios muy dispares pero que bien podrían cubrir un puesto que el Chelsea está bastante poco cubierto. Por ello, el Chelsea ha aplazado los fichajes galácticos que estaba realizando hasta el momento para poder cerrar la llegada de un lateral de garantías como bien lo podía ser Sergio Reguilón.

[Más información: Casemiro: "No es momento de hablar de mi renovación, es momento del Manchester City]