En Francia afirman que Jovic está muy cerca del AS Mónaco de Niko Kovac

El futuro de Luka Jovic está cada vez más lejos del Real Madrid. El delantero serbio no ha conseguido hacer una buena temporada con el conjunto blanco y su salida en este mercado de verano podría ser un hecho. A pesar de que el jugador es del agrado de Zidane, el técnico galo no pondrá oposición a su marcha, y desde Francia ya apuntan a un posible destino, el AS Mónaco de Niko Kovac.

El que fuera su entrenador en el Eintracht de Frankfurt estaría dispuesto a negociar un traspaso con el Real Madrid para hacerse con ariete al que conoce bien. El serbio mostró su mejor nivel bajo la órdenes de Kovac, por lo que no vería con malos ojos recalar en el conjunto francés.

Tal y como apunta France Football, el entrenador habría convencido al propio Jovic para volar a Francia y ser uno de los pilares de su nuevo proyecto en el Monaco. Sin embargo, el entorno del jugador lo niega por el momento, aunque lo cierto es que el cuadro monegasco es uno de los equipos con opciones de llevarse al delantero.

Jovic en el entrenamiento del Real Madrid

Desde el círculo más cercano al jugador no quieren causar más enfados en el Real Madrid, por lo que afirman que el futbolista blanco se encuentra única y exclusivamente concentrado en el duelo de octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Ante la ausencia de Mariano y la necesidad de marcar goles, Jovic podría tener minutos en el partido.

En Francia apuntan también a que el AS Monaco tendría capacidad económica para intentar llevar a cabo la costosa operación, aunque no llegarían a los 60 millones que el Real Madrid desembolsó por él el pasado verano, cuando llegó como una futura estrella tras su enorme año en la Bundesliga y la Europa League.

Jovic y Kovac ganaron juntos la Copa de Alemania en un sensacional año en el Eintracht, por lo que la unión de ambos puede ser una buena salida para el delantero del Real Madrid, que no ha cumplido con la expectativas que se tenían depositadas en él como el complemento perfecto a Benzema.

Jovic, en Valdebebas Instagram

Los planes de Kovac en Mónaco

Por su parte, el exentrenador del Bayern ha llegado al club francés para sustituir al exseleccionador español Robert Moreno con la intención de reforzar al equipo en este mercado de verano. Además de la intención de hacerse con los servicios de Jovic, también habría puestos sus ojos sobre Sébastien Haller, que llegaría como sustituto de Ben Yedder, el cual ha recibido numerosas ofertas tras su gran temporada y podría partir por una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

Kovac está mirando con fuerza a la Bundesliga, ya que se trata de un mercado que conoce perfectamente y que tiene totalmente controlado. Además, esta línea de fichajes podrían reforzar al equipo para consolidar un proyecto en el que el Mónaco se situase como candidato habitual a los puestos europeos e intentar, por qué no, dar un nuevo susto al PSG para intentar arrebatarle algún título.

