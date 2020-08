Florentino Pérez: "Aquí estará su legado, Iker sabe que esta es y será siempre su casa"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiso mandar un mensaje de apoyo en un día tan singular como el de hoy en el que Iker Casillas ha anunciado de forma oficial su retirada del fútbol tras más de 22 años de carrera profesional. El máximo dirigente blanco quiso agradecer la dedicación de Iker al club durante tantos años.

"Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes, capitán también de la selección española", así comenzaba el presidente.

Florentino Pérez despedía así al exportero madridista: "Hoy Iker Casillas se despide como jugador profesional, habiendo contribuido a engrandecer el mito y la leyenda del Real Madrid. Llegó a nuestro club siendo tan solo un niño, con tan solo 9 años, y aquí ha crecido y se ha formado, y se ha convertido en un referente para todos los aficionados al fútbol".

El presidente transmitió todo el cariño del club tanto a Iker como a su esposa en un día muy especial: "Desde el Real Madrid hoy queremos transmitirle nuestro cariño y nuestra admiración y por supuesto nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y quiero agradecer también a su esposa Sara todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker. Para ella también todo nuestro afecto y nuestro cariño".

Para Florentino, Casillas ha representado los valores del Madrid:"Iker representa los valores del Real Madrid. Este club es el más querido y admirado del mundo. Y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con su compromiso, con su trabajo y con su humildad ha conquistado el corazón de los madridistas pero también el de sus rivales. En este club, con este escudo y con esa camiseta lo ha ganado todo".

Iker, referente para todas las generaciones: "Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo, ha sido un honor contar con un portero y con un capitán como Iker Casillas. Un referente para los niños que llegan a nuestra Ciudad Real Madrid que llegan con la ilusión de vestir algún día nuestra camiseta".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiso dejar un mensaje final en el que transmitió a Casillas que su pertenencia el club seguía siendo fuerte y se encontraba vigente, siendo la entidad su propia casa: "Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa".

Una aparición especial

Con esta comparecencia, poco habitual en el presidente el Real Madrid, deja claro que la marcha de Iker Casillas no es la de un futbolista cualquiera, si no la de alguien muy especial para la historia del fútbol español y, en particular, del Real Madrid.

Considerado por muchos como el mejor portero de la historia del club e incluso del fútbol, Casillas ha formado parte, con un gran protagonismo, de la época dorada del balompié nacional, siendo imagen de las dos Eurocopas y de la Copa del Mundo, así como de multitud de títulos en el Real Madrid.

