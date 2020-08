¿Entrenar al Real Madrid?: Benzema se sincera sobre su futuro profesional

Karim Benzema está de dulce. Esta temporada ha liderado al equipo, se ha convertido en el referente goleador y ha sido clave para llevar al Real Madrid hacia el campeonato de La Liga. El francés ha vuelto a conectar con Zidane, lo que le ha permitido cerrar su mejor campaña desde que llegó al club blanco. Sin críticas y rodeado de alabanzas.

El delantero, durante su tiempo libre, ha optado por crear un canal de YouTube donde responde diferentes preguntas que le envían conocidos y amigos. En su última entrega, Benzema habla sobre sus referentes en el mundo del deporte y acerca de lo que hará en el futuro.

James o Theo Hernández, jugadores que conoce bien del Real Madrid, han aparecido en este reciente vídeo aunque con preguntas bastante diferentes. James ha optado por conocer más sobre su visión del fútbol y el lateral prefirió centrarse en uno de los hobbies de Benzema: los coches. Entre risas, el '9' se quedaba con el Bugatti.

Karim Benzema y Sergio Ramos, durante un partido de La Liga

El colombiano, a pesar de no estar pasando por una situación ideal en el club, mantiene una relación perfecta con sus compañeros de vestuario. El "James, hermano" con el que Benzema responde en el vídeo así lo refleja. El atacante, siempre cuestionado por su potencial goleador y su diferente forma de moverse en el campo, ha querido dejar claro que prefiere marcar antes que asistir.

"Es una pregunta que me he hecho siempre", le espetaba James. Según Benzema "dar asistencias o meter goles son dos cosas, no diferentes" pero que le gustan "mucho". "Si tengo que elegir una, te voy a decir el gol. Pero si mi compañero está bien para marcar, le voy a dar el balón".

Igualmente, esa cortesía la mantiene a la hora de tirar las faltas o los penaltis. Esta temporada se ha ido turnando con Sergio Ramos, que según el francés lo hace "muy bien". "No se le puede reprochar nada", ha explicado. De hecho, haber conseguido tantos goles sin ser el primer tirador de los tiros libres dice mucho de él. "Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin tirar penaltis".

Sin embargo, ha recalcado que no "es una cuestión de responsabilidad", pues esta la "desde pequeño".

Ídolos y futuro

El delantero también ha confesado que en el fútbol siempre se ha fijado en Ronaldo Nazario "por lo que hacía" y como todo el mundo sabe. Al brasileño suma a Michael Jordan y Mike Tyson, nombres míticos del deporte mundial. Benzema ha reconocido que intenta "llegar lo más lejos posible" y que trabaja "para seguir así el mayor tiempo posible".

Detrás de esos minutos en los que se luce en el césped hay un gran trabajo "invisible", con "mucho sacrificio" y un importante "trabajo psicológico" que acompaña con el estilo de vida adecuado. En un futuro no descarta entrenar, y si es al Real Madrid mejor. "¿Por qué no? Si algún día puedo, claro que quiero", ha espetado.

[Más información - Cómo el veto de Francia transformó la carrera de Benzema: "¿Creéis que ha terminado?"]