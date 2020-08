Bale: "He tenido a 80.000 personas en un estadio silbándome y eso te hace sentir peor"

Gareth Bale sigue en el punto de mira. El futbolista vuelve a ser uno de los protagonistas de la actualidad futbolística, pero si hace unos años lo era por su lista de pretendientes ahora lo es por la ausencia de equipos que puedan hacerle hueco en sus plantillas.

El galés apenas ha disfrutado de protagonismo esta temporada a las órdenes de Zidane y su situación se antoja complicada. Tiene contrato por dos años más, pero parece que el técnico francés no contará con él como teórico titular y tal vez ni siquiera como habitual suplente.

El 'Expreso de Cardiff' sabe que su situación es comprometida y sobre ello ha hablado en el podcast de Erik Anders Lang sobre golf. Aunque no ha hablado sobre este, sino sobre los pitos que ha tenido que escuchar en el Santiago Bernabéu en más de una ocasión.

Gareth Bale durante el acto de celebración de campeones de Liga REUTERS

"He tenido a 80.000 personas en un estadio silbándome porque no he jugado bien. ¡Y me ha pasado varias veces! No es agradable y tampoco le hace ningún bien a tu confianza", ha señalado el extremo echando la vista atrás, ya que desde el reinicio liguero no ha habido aficionados en las gradas por la pandemia.

Estos pitos son algo que Gareth Bale "simplemente" no entiende. "Puedes esperarte que si no estás teniendo un buen momento en el campo, tus aficionados te respalden e intenten ayudarte a que mejores, porque les hará felices", ha continuado explicando el internacional galés.

Sin embargo, en lugar de recibir ese apoyo esperado, el '11' blanco ha recibido pitos y sobre eso también ha hablado: "Pero parece que hacen lo contrario. Te silban, lo que consecuentemente te hace sentir peor, pierdes tu confianza, juegas peor y eso les hace estar aún más disgustados".

Bale y el golf

Mucho se le ha criticado al futbolista su pasión por el golf. "Mucha gente tiene problemas con que juegue al golf y no sé por qué razón", ha comentado al podcaster. Famosa es su devoción por este deporte, llegando a tener en su casa una réplica de algún famoso hoyo, sino por la celebración con la selección de Gales en la que se le vio con la bandera 'Gales. Golf. Madrid'.

Gareth Bale posa con la bandera "Gales, golf, Madrid"

Esta molestó mucho a gran parte de los aficionados que no lograron entender la imagen de Bale junto a la bandera y riéndose a carcajadas. Este lo ha intentado justificar como una burla hacia ese sector del periodismo que tanto cuestiona que le guste jugar al golf en su tiempo libre.

Futuro en el aire

Jonathan Barnett, agente del jugador del Real Madrid, ya ha avisado que Gareth Bale está feliz en la capital española y que su deseo es cumplir los dos años que le quedan de contrato. Lo cierto es que tampoco le quedan muchas más alternativas. Su salida a China ya es inviable y la crisis de la Covid-19 ha dejado la economía de los grandes clubes de Europa tocada. Sin embargo, parece que otro año más se seguirá especulando con su posible adiós al Santiago Bernabéu.

