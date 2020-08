El Royal Madrid que prepara Zidane para el futuro del club

Los francófonos han tomado el mando en el Real Madrid o al menos están igualando sus fuerzas con el español y el brasileño. Courtois, Varane, Mendy, Hazard y Benzema son los franco hablantes del primer equipo -también está Areola, pero se irá cuando acabe su cesión al final de la presente temporada-.

A ellos se suma a los mandos del equipo blanco un Zinedine Zidane que ha vuelto a cumplir con los objetivos en la 2019/2020 ganando, por el momento, la Supercopa de España y la 34ª Liga para el Real Madrid. El nombre del técnico galo se ha convertido en sinónimo de éxito en Concha Espina y eso supone también, como ya publicó EL BERNABÉU, que tenga plenos poderes para confeccionar la plantilla.

Los nombres que más fuerte suenan para reforzar las filas del conjunto merengue también hablan francés. Mientras este verano será diferente y no se harán macrooperaciones, son tres los jugadores que pueden aterrizar en el Santiago Bernabéu entre el verano de 2020 y el de 2021. Todos ellos gozan del visto bueno de Zidane y de la directiva

Badiashile

Es el último nombre en salir a la palestra. El joven defensa del Mónaco tiene un físico imponente con su 1,92 a los 19 años y ha sido uno de zagueros que más comentarios ha despertado en la Ligue-1 hasta el parón. Con pasaporte del Congo y también el galo, este central zurdo ya es conocido por muchos como el 'nuevo Varane', aunque existen muchas diferencias entre ambos.

Benoît Badiashile, en un partido con el Monaco asmonaco.com

Zurdo y muy fuerte. Estas son las dos primeras características que destacan en la carta de presentación de Benoît Badiashile. Si Raphaël Varane destaca por la elegancia y la velocidad, su compatriota también es rápido. Mucho. Sobre todo en la conducción del balón. Un defensa al que está siguiendo Zinedine Zidane y que en un año en el que no se esperan grandes movimientos, el suyo se cifraría en 30 millones.

Para que Badiashile aterrice en el Real Madrid otro tiene que dejar su sitio. Todo a la espera de lo que pase con Nacho Fernández. El defensa es el cuarto central en estos momentos y está en su mano continuar o abandonar el conjunto merengue, con el que tiene contrato hasta junio de 2022.

Camavinga

El presidente del Rennes lo dejó muy claro esta misma semana: Camavinga se queda. Creo que no hay que hacerse muchas ilusiones con este mercado. Cuando más grande es un club, más sufre la crisis y por lo tanto no esperen traspasos de calado este verano. Si tenemos la suerte de meternos directamente en puestos de Champions, eso mejorará nuestras opciones del mercado. Si no es así, en ningún caso van a salir jugadores", dijo Hovelck.

Eduardo Camavinga, durante un entrenamiento con el Stade Rennes Instagram (e.cama10)

El joven mediocentro está como loco por vestir de blanco, pero parece resignarse a que este verano no saldrá del Rennes y tendrá que esperar al menos un año para aterrizar al fin en el Santiago Bernabéu. Es conocido por ser uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol galo y desde Valdebebas no solo no se olvidan de su nombre, sino que lo tienen apuntado en rojo en la agenda.

Mbappé

Él fichaje, con mayúsculas. Florentino Pérez ya dijo tras ganar La Liga que este verano no es el de los grandes fichajes y que Kylian Mbappé "puede esperar". El propio delantero confirmó después que formaría parte de las filas del PSG por cuarta temporada consecutiva... ¿la última?

Kylian Mbappé, en la final de la Copa de Francia 2020 EFE

La maquinaria sigue su curso. El internacional francés sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain y el reloj corre en contra para los del Parque de los Príncipes. El contrato de Mbappé acaba en 2022 y cada mes que pasa está más cerca de salir de allí para llegar al Real Madrid. Después de lo sucedido con la crisis del coronavirus, desembolsar un precio millonario está fuera de cualquier hoja de ruta.

Esperar un año. Eso es lo que queda. En el club blanco lo saben y el futbolista, así como su entorno, también. En París siguen temblando porque su mejor jugador, uno de los tres mejores de la actualidad, se vaya, pero el sueño de aquel niño que visitó la Ciudad Real Madrid y conoció a sus ídolos Zidane y Cristiano Ronaldo sigue latente. Mbappé está destinado a ponerse la camiseta merengue.

'Caso Pogba'

Tres nombres y Paul Pogba. Un bonus track. No hay que olvidarse del centrocampista del Manchester United porque es uno de los favoritos de Zinedine Zidane y el técnico galo no se olvida de su compatriota. Los rumores sobre el diablo rojo van y vienen. En un mercado sin operaciones de alto coste, para que se diese su fichaje se debería incluir a otros jugadores a cambio. La solución al culebrón es una incógnita.

[Más información - La afición del Real Madrid 'liga' con Mbappé: "Ahora es real"]