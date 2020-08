Pulso a Bale: en Inglaterra recomiendan al galés salir del Real Madrid

El futuro de Gareth Bale es noticia en toda Europa. El futbolista mantiene su deseo de acabar su contrato con el Real Madrid, el cual vence en junio de 2022, sin embargo su situación es complicada ya que no cuenta con el favor de Zinedine Zidane y ya ha tenido que sentarse en el banquillo durante la mayor parte de partidos que han tenido lugar en el tramo final de La Liga.

Jonathan Barnett, su agente, ya dijo recientemente que el futbolista "está encantado con la idea de seguir dos años más en el Real Madrid". "Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo. Es una gran pérdida que no esté en el equipo del Real Madrid en este momento, pero no se irá", comentó el representante.

Desde Inglaterra se publicaba esta misma semana que ningún equipo de la Premier League puede hacer frente no solo al fichaje del 'Expreso de Cardiff' sino, sobre todo, a la ficha que tendría el jugador. La crisis del coronavirus ha dejado tocadas las finanzas de los clubes. Toca austeridad y ahorro para hacer frente a las millonarias perdidas que deja la pandemia.

Gareth Bale en el entrenamiento con el Real Madrid

Pese a estas informaciones, Danny Murphy se mantiene en su consejo al extremo: debe abandonar el Santiago Bernabéu. El exfutbolista de Liverpool y Tottenham compartió vestuario con Gareth Bale durante los primeros años de carrera del '11' en los spurs. "Las estadísticas indican que Zidane quiere que se vaya su cuatro veces ganador de la Champions League", escribe en su columna de Daily Mail.

"La pregunta de 350.000 libras por semana es qué debe hacer la estrella galesa a continuación. Parece estar cavando los talones, consciente de que el excelente contrato que el Real Madrid le dio en 2016 todavía tiene dos años más. Puedo entenderlo, pero aún lo instaría a reconsiderarlo. Estás retirado desde hace mucho tiempo y odiaría que Gareth lo mirara con remordimientos", continúa Murphy.

"Entiendo que todos son diferentes y no puedo decir que lo que era correcto para mí sería lo correcto para Gareth, pero no podía verme a mí mismo en esta posición. Jugar al fútbol siempre fue más importante para mi felicidad que el dinero", asegura de forma rotunda el exfutbolista.

¿Bale, feliz?

Danny Murphy duda de que Bale sea feliz con esta situación de habitual suplente: "Nos quejamos de que los jugadores sean desleales para que Bale pueda ser felicitado por querer quedarse. Probablemente le encanta el club y el estilo de vida en Madrid, si no el gerente. Pero llega un punto en el que desperdicias meses y años de tu carrera, y la pasión por el juego debe superar a todo lo demás".

Gareth Bale 'mira con prismáticos' el Granada - Real Madrid EFE

"Bale tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero me sorprendería si realmente fuera feliz sentado en el banco durante dos años, incluso si le gusta el clima y el golf. Sería mejor buscar una solución en la que el Real pague parte de su contrato existente y pueda encontrar otro club. La conclusión es que todos queremos ver a Gareth Bale en el campo", sentencia.

