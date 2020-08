Eder Militao descubre el Top 3 de futbolistas del Real Madrid que más le han impresionado

Eder Militao llegó al Real Madrid el pasado verano luego de cuajar grandes actuaciones en las filas del Oporto, donde coincidió con ex del club blanco como Pepe y Casillas. Este curso ha ocupado el puesto de tercer central, por detrás de los capitanes Sergio Ramos y Raphaël Varane, y aunque no ha sobresalido, sí que ha ido de menos a más.

El defensa brasileño será titular ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Sergio Ramos es baja por sanción y le toca el turno a Militao. Una prueba de fuego, ya que será en el estadio de los citizens donde el conjunto merengue se juegue el ser o no ser esta temporada en la Champions League.

Pese a las dudas iniciales cuando se conoció allá por el mes de febrero, cuando el City conquistó el Santiago Bernabéu por 1-2, que el capitán no jugaría la vuelta en Manchester, el central ha acabado convenciendo después de las últimas actuaciones que ha efectuado tras el reinicio de La Liga.

El brasileño ha concedido una entrevista al diario AS en la que ha repasado su primer año en el Real Madrid. Pero en la que, también, ha hablado sobre los jugadores del equipo blanco que más le han impresionado. Zinedine Zidane tiene a sus órdenes a algunos de los mejores futbolistas del planeta. Elegir no es fácil, pero el defensa

Los tres más impresionantes

Sergio Ramos es el que más ha impresionado a Eder Militao. "Siempre me impresionaba por la televisión", ha dicho sobre su compañero en la zaga. Ahora, después de un año compartiendo entrenamientos y vestuario, el ex del Oporto ha señalado también que "es una persona increíble" y, por supuesto, "un jugador con unas ganas brutales.

Kroos, Modric y Casemiro con el título de Liga número 34 Twitter (@ToniKroos)

Pero no solo ellos. Militao completa este particular Top 3 con dos futbolistas ya consagrados en la élite del fútbol mundial: Kroos y Modric. "Son increíbles", ha afirmado el defensa durante la entrevista. Elegir es difícil, más cuando se tiene a tanto crack al lado, pero nadie puede dudar de que estos tres jugadores son de lo 'mejorcito' que hay no solo en el Real Madrid, sino también fuera del conjunto blanco.

Relación con Zidane

En líneas generales, el equipo de Concha Espina le ha deslumbrado: "Es el mayor club del mundo y todo, la prensa, los fichajes, todo, gira alrededor de él. El Madrid es algo de otro mundo". Y también un Zidane con el que afirma llevarse "muy bien". "Cuando juego siempre habla conmigo, me pide concentración para hacer las cosas bien", ha dicho sobre el técnico galo.

De hecho, Militao dice que no "esperaba" que un mito viviente como es Zidane fuese una persona tan cercana. Cuando el entrenador francés regresó a la casa blanca después de nueve meses fuera, se encontró con que el Real Madrid ya había confirmado el fichaje del brasileño.

Esto no fue ningún problema. Ha sido uno más dentro del plantel y en cuanto a minutos se refiere es, a falta de lo que suceda en la Champions League, el decimoquinto jugador con más minutos en su haber en la temporada 2019/2020.

