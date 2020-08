Ceballos: "Hablaré con el Real Madrid después del partido ante el City"

Dani Ceballos está de enhorabuena. El futbolista cedido por el Real Madrid en el Arsenal acaba su temporada con los gunners con un título bajo el brazo. Y es que este fin de semana los de Arteta se han impuesto al Chelsea de Lampard en la final de la FA Cup.

Sobre este triunfo ha hablado el futbolista español en El Partidazo de la Cadena COPE: "Ha sido una temporada muy difícil y cerrarla con una FA Cup, con el valor que tiene este título en Inglaterra, ha sido muy bueno para nosotros y encima nos da el pase para la Europa League".

"El partido se nos puso muy complicado, con el 0-1, y en una final es muy difícil, pero el equipo supo reaccionar y remontar el partido. Esta temporada no le habíamos ganado al Chelsea y qué mejor momento que en una final", ha continuado diciendo el utrerano.

Futuro en duda

Una vez acabe su préstamo, Ceballos debe regresar al Santiago Bernabéu, pero no está claro que el próximo curso juegue a las órdenes de Zidane. Equipos como el Betis han mostrado ya su predisposición a hacerle un hueco en sus plantillas y sobre el conjunto verdiblanco ha hablado del centrocampista.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal durante la 2019/2020 Reuters

"Al Betis le tengo un gran cariño, a todos los que trabajan para el club, que saben el amor que tengo por ellos y han estado en contacto conmigo toda la temporada. Para mí el Betis significa mucho", ha señalado un Dani Ceballos que ha afirmado, además, que se encuentra muy feliz en estos momentos.

"Yo soy de los que dicen que cuando eres feliz, desarrollas tu juego. Ahora mismo soy feliz, pero es momento de descansar en casa con mi familia, con mi novia, que hace tiempo que no los veo, llevo cinco o seis meses solo en Londres, así que ahora toca estar con ellos y reflexionar de cara a la próxima temporada", ha afirmado.

Conversación pendiente

En la Cadena SER, el jugador ha revelado que le han llamado "desde el Real Madrid, Florentino Pérez. He quedado con él para hablar después del partido frente al City, sobre mi futuro". "Quiero jugar 35 partidos", ha afirmado después. En COPE también ha hablado sobre este tema.

"No he hablado aún con el Real Madrid, pero cualquier jugador que vista esa camiseta es feliz. En comparación con cualquier club del mundo el Real Madrid es el mejor, hay que esperar a ver si remontan la vuelta contra el Manchester City y a partir de ahí veremos mi futuro. Ahora mismo estoy disfrutando, no me pongo a pensar si puedo jugar en el Real Madrid, en el Arsenal o en otro club. Ahora toca desconectar, hay que estar tranquilo y pensar bien con la familia en el año que viene", ha sentenciado.

