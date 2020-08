Zidane y el rompecabezas de la Champions: cuatro dudas que marcan la remontada frente al City

El Real Madrid está a poco más de una semana de un partido clave en el devenir de la temporada. Los blancos, campeones de liga, llegan con menos presión de lo esperado al duelo contra el Manchester City, aunque los de Zidane necesitan hacer un gran partido para soñar con la remontada. El 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu y la expulsión de Sergio Ramos ponen muy cuesta arriba la machada de los blancos en lo que podría ser otra de las noches europeas para la historia.

Será un partido diferente, ya que se disputará en el campo del Manchester City, el Etihad Stadium, pero sin público, algo que puede beneficiar a los blancos. Intentar remontar en campo rival es una tarea complicada, pero sin la afición del oponente creando un ambiente hostil será un poco más fácil.

Aun así, doblegar al equipo de Pep Guardiola, que llega tras una buena recta final de la Premier League no será fácil, ya que los ingleses cuentan con mucho potencial ofensivo y la necesidad de dar una alegría a su afición tras los fracasos del campeonato británico y la FA Cup.

Por su parte, el Madrid ya prepara a conciencia un duelo que significará una batalla sin cuartel entre dos de los mejores equipos de Europa con dos plantillas potentes y equilibradas. Por ello, Zidane no lo tendrá nada fácil para elegir al equipo que situará como once titular y que intentará acercar cuanto los cuartos de final de una Champions League muy particular, la que se disputará en Lisboa a partido único.

La guardia de Zidane

El equipo de Zidane en esta recta final de liga se ha caracterizado por estar formado, salvo bajas, por nombres muy reconocibles que han llevado al aficionado blanco a aprender el once casi de memoria. Salvo algunas rotaciones puntuales, los elegidos por el técnico francés, los jugadores en los que de verdad pone toda su confianza y a los que elegirá para un partido tan importante podrían recitarse sin mucho esfuerzo.

Carvajal y Sergio Ramos, durante una pausa de hidratación del Real Madrid EFE

El primero de ellos será Thibaut Courtois, flamante Zamora del campeonato nacional y que llega en un momento de forma excelso. El belga ha sido uno de los referentes del equipo en el tramo final de La Liga, ofreciendo un nivel superlativo y siendo una de las piezas más importantes del equipo. Courtois ha conseguido volver a ser ese cancerbero dominador y ahora mismo es, sin duda alguna, el mejor portero del mundo.

En la defensa aparecen dos piezas claves, dos baluartes desde que Zidane es técnico del Real Madrid. Por banda derecha, Dani Carvajal, y en el centro de la defensa, Raphael Varane. El lateral madrileño es el auténtico dueño del carril diestro, inamovible del puesto, ha demostrado tanta superioridad que ahora mismo se ha quedado sin competencia porque nadie quiere permanecer a su sombre. Por su parte, el francés será el líder de la defensa ante la ausencia de Sergio Ramos, por lo que tendrá que dar un paso al frente tras una temporada en la que ha vuelto a mostrar su mejor nivel.

En la medular se sitúan tres de los hombres de confianza de Zidane que más tiempo y durante más partidos han jugado juntos. Ya son historia del club tanto juntos como por separado, y entre los tres han liderado y sostenido al Real Madrid de las tres Champions consecutivas. Casemiro, Kroos y Modric formarán el centro del campo del Real Madrid en el Etihad e intentarán dar sentido al fútbol del equipo para poder lograr la remontada.

Y en la punta de ataque, Karim Benzema. El mejor jugador del Real Madrid este año, candidato al desaparecido Balón de Oro, rival de Messi por el Pichichi de La Liga y mejor jugador del campeonato doméstico. Por las botas y por las ideas de Karim Benzema pasarán casi todas las opciones del Madrid en Manchester.

El sustituto de Ramos: Militao o Nacho

Una de las dudas de Zinedine Zidane estará en la defensa. La ausencia de Sergio Ramos puede ser clave, y el técnico francés tendrá que meditar mucho su decisión para intentar encontrar el jugador que mejor ocupe el rol del capitán y que mejor se pueda compenetrar con Raphael Varane. Las opciones son dos, Eder Milato y Nacho Fernández, y solo uno será el elegido.

A priori, el brasileño parte con ventaja ya que llega más rodado que el central español. Considerado el tercer central del equipo, ha suplido a Ramos en los partidos en los que no ha podido estar en esta recta final de La Liga y con minutos ha terminado haciendo buena pareja con Varane, por lo que podría ser su momento.

Sergio Ramos y Eder Militao, durante el entrenamiento de este miércoles

Sin embargo, Nacho también reclama su oportunidad. Tuvo una lesión muscular que le ha dejado fuera del equipo casi toda la recta final de La Liga y por eso quiere también su momento de importancia. Con experiencia en el club y en partidos importantes, Nacho podría ponerse ese punto de sentimiento y corazón que tanto insufla Ramos a los partidos, por lo que también podría tener su día a pesar de llegar con menos rodaje que el brasileño.

Duda en el lateral izquierdo: Mendy o Marcelo

El lateral izquierdo es uno de los benditos quebraderos de cabeza de Zidane. Una de las posiciones mejor cubiertas del equipo en las que se cuenta con dos futbolistas de altísimo nivel. Mendy ha sido el más utilizado en el tramo final de la temporada, por lo que llega más rodado.

Con un físico poderoso, incansable y con una velocidad endiablada, además de ser un seguro defensivo ha demostrado tener también vocación ofensiva, siendo cada vez más peligroso en área rival, lo que le ha reportado más minutos con Zidane.

Por otro lado se encuentra Marcelo, lesionado durante los últimos partidos pero que ya se encuentra en perfectas condiciones. El brasileño, segundo capitán del equipo, es sentimiento, es alma, es parte del escudo y de la historia del equipo, pero también es una gran baza ofensiva.

Marcelo calienta antes del partido frente a la Real Sociedad REUTERS

La realidad es que los blancos necesitan goles y Marcelo los marca y los genera. Tiene un talento especial para crear fútbol y lo demuestra en cada partido. Puede ser una decisión arriesgada al implicar menor rigor defensivo, pero la importancia del partido hará ver a un Marcelo concentrado al máximo y comprometido con la causa. Sin duda, Zidane tiene una papeleta difícil de resolver, pero dispone de dos garantías de éxito que incluso pueden llegar a ser una variación una vez avance el choque.

El estado de Hazard

Eden Hazard es el jugador más especial que tiene en la plantilla el Real Madrid. Junto con Gareth Bale, se trata de ese tipo de jugador único, que no se encuentra en el mundo. Que puede decidir partidos con un gol, con una asistencia, con una acción mágica que decante la eliminatoria incluso cuando el equipo no esté bien. Por eso, si se encuentra recuperado físicamente, Zidane apostará por la calidad del belga sin dudarlo. Los jugadores diferenciales siempre tienen que estar sobre el césped.

Sin embargo, está la incertidumbre de su estado. Llegó ciertas prisas a la reanudación de la temporada, recién recuperado de su segunda lesión de tobillo y tras volver al terreno de juego fue castigado de nuevo con una entrada que le ha hecho arrastrar molestias durante las últimas semanas. El madridismo no ha visto todavía al mejor Hazard y por eso tienen ganas de verlo, pero no de que tape el rendimiento de otros futbolistas.

Zidane felicita a Eden Hazard REUTERS

Eden sabe que está ante un partido muy importante para él. Vino por su condición de jugador de talla mundial para resolver este tipo de situaciones y encima ante un equipo y en un campo que conoce muy bien de su estancia en la Premier League. Si Zidane es capaz de dar confianza al belga y él se siente recuperado y en plenitud, la remontada puede estar más cerca.

Un puesto y muchos candidatos

Si Zidane ha ido haciendo los deberes y ha ido tomando decisiones, lo lógico es que su guardia pretoriana ya tenga un puesto en el once. Después de ellos, habrá decidido el sustituto de Sergio Ramos, habrá dilucidado quien ocupará el lateral izquierdo, y tras consultarlo con su cuerpo técnico habrá tomado una decisión sobre qué hacer con Hazard. Por ello, llegado a este punto, a ‘Zizou’ le quedará todavía una decisión que tomar, la de quien debe ocupar el puesto que queda libre en el once.

El técnico francés tiene diferentes alternativas para elegir qué estilo darle al equipo, cuál será mejor para comenzar el encuentro y cuáles le será útiles partiendo desde el banquillo. Zidane podría apostar por un equipo un tanto conservador, que sea capaz de quitarle el balón al City para poder dominar el encuentro e ir minando poco a poco la resistencia defensiva de los de Guardiola.

Zidane y Guardiola, dando órdenes a sus jugadores desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

Para ello, Zidane podría optar por un equipo con cuatro centrocampistas, donde las opciones serían el control y el poderío físico de Valverde, o la calidad, la técnica y el último pase de Isco. Las dos han sido variantes muy utilizadas por el técnico dependiendo del estado de forma de cada uno, aunque lo cierto es que ninguno de los dos ha vuelto a su mejor nivel tras el confinamiento.

Valverde ha estado algo mejor que Isco, pero quizás pueda parecer una opción demasiado defensiva teniendo en cuenta el resultado. La opción de Isco puede tener el inconveniente de un menor rigor a la hora de robar el balón y una cierta acumulación de jugadores en la misma zona con Hazard y Benzema.

En cambio, si Zidane decide apuntar a la zona ofensiva aparece tres nombres con características completamente diferentes, pero todo ellos con mucho peligro arriba. La primera de las opciones es la de Vinicius. El brasileño ha sido uno de los jugadores más en forma del equipo en la recta final.

Gracias a su desborde, los blancos han abierto muchos partidos que parecían complicados, ya que el carioca siempre es capaz de encontrar espacios a base de eliminar rivales. Además, le daría ese punto de velocidad a la delantera.

Rodrygo y Vinicius sustituyen a Isco y Hazard REUTERS

Su mayor inconveniente, que parte desde una posición similar a la de Hazard, por lo que, de coincidir en el once, Zidane tendría que intenta acoplarlos, o bien mandado a Vinicius a la banda derecha, o situando a Hazard en una posición más centrada, cerca del nueve.

La otra opción brasileña, muy utilizada por Zidane, es la de Rodrygo. Un jugador con gol, oportunista y muy del gusto del galo, que se acopla bien a ambas bandas, por lo que dejaría su hábitat natural a Hazard, y un futbolista que está inspirado cada vez que se pone la camiseta del Madrid. Su mayor inconveniente es su juventud y su físico menudo, quizás un hándicap para un partido de tanta intensidad.

Y por último, la opción zurda de la delantera, Marco Asensio. El balear es otro jugador que encanta a Zidane y que ha utilizado mucho en la recta final de liga. Su nivel tras su lesión ha sorprendido y ha sido capaz de colaborar con goles y asistencias.

Zidane dialoga entre risas con Marco Asensio REUTERS

Se acopla perfectamente a la banda derecha y su calidad le hacen un jugador capaz de marcar goles, pero también de apoyar y asociarse con el centro del campo para generar fútbol y que el equipo no se rompa. Además, está acostumbrado a aparecer en partidos importantes. Su única pega, que ha salido de una gravísima lesión hace todavía no mucho tiempo y quizás el encuentro tenga una exigencia tan alta que le pueda pasar factura, perdiendo un recambio de una calidad infinita para la segunda parte.

Estas son las opciones y las dudas que tiene Zinedine Zidane en el rompecabezas de la Champions, ese al que debe dar vueltas para encontrar la mejor combinación de piezas posibles que permitan resolver la remontada y, por ende, la clasificación para los cuartos de final de Lisboa. Opciones no le faltan, todas ellas buenas, aunque la decisión no sea nada fácil de tomar.

