Guardiola y sus elogios: "El Real Madrid me ha ayudado a ser mejor entrenador"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha compartido sus impresiones sobre actualidad deportiva en una entrevista con DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda. En este nuevo contenido, que ya está disponible en la plataforma, Guardiola habla sobre el Real Madrid de Zinedine Zidane, el Liverpool de Jürgen Klopp y repasa algunas anécdotas junto a otros grandes entrenadores.

Del entrenador del Real Madrid no es capaz de quedarse entre su versión en los banquillos y la de jugador: "A los dos. Yo creo que el Zidane jugador fue…. ¡buah! Lo que me hubiera gustado jugar con él. Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa".

"Hace muy buen fútbol, en los buenos y en los malos momentos, y me alegro, aunque la gente no me lo pueda… porque es del Real Madrid. Me alegro mucho de que le vayan bien las cosas porque la gente como él es muy buena para el fútbol", dijo sobre los éxitos de Zidane en el Real Madrid.

Y añadió: "Si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie. Me alegro mucho de que le vayan bien las cosas".

El de Sampedor también apunta sobre su próximo rival que "el Real Madrid es un equipo fortísimo, en todos los sentidos, e históricamente, solo faltaría, lo cual me ha ayudado a ser mejor entrenador".

El Liverpool, rival más duro

Durante la entrevista, Guardiola también tiene buenas palabras para el actual campeón de la Premier League: "El rival más duro al que me he enfrentado en mi carrera ha sido este Liverpool del año pasado. Domina todos los registros. Cuando te dejas dominar y te encierra en el área, no sales. Cuando tú les dominas, te corren al espacio como nadie".

Anécdota con Bielsa

El exentrenador del FC Barcelona hace memoria y comparte algunos de sus recuerdos junto a Marcelo Bielsa: "Hablábamos de los medios de comunicación, fui yo quien le dije 'si tanto nos quejamos de este mundo que no nos deja a veces vivir, Marcelo, cómo es que no coges a un juvenil, que está en un mundo más amateur y olvidas el mundo profesional, los medios, la crítica, los jugadores de alto nivel'. Y él es el que me dijo, 'necesito esta sangre, necesito esto'".

