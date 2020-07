Kubo: "Mi objetivo siempre ha sido jugar en el Real Madrid"

Takefusa Kubo ha sido una de las sensaciones de la temporada en La Liga. Comenzó con paso tímido, pero después de un periodo de adaptación ha acabado sobresaliendo en las filas del Mallorca, pese al descenso del conjunto bermellón, y ahora está a la espera de una nueva cesión antes de poder ocupar un hueco en la plantilla del primer equipo del Real Madrid en un futuro muy próximo.

Sobre el futbolista japonés ha elaborado un reportaje France Football. El mítico medio francés ha hablado con el propio Kubo, así también como con personas que le siguen de cerca. Pese al descenso, 'Take' ha mostrado su agradecimiento al Mallorca: " El club me hizo crecer como jugador y también como persona". "Dejo muy buenos amigos con quienes he compartido buenos y malos momentos, y siempre he notado el afecto de la gente de la isla. Ha sido una temporada inolvidable en muchos sentidos", ha añadido.

Wataru Funaki es un periodista nipón que también ha hablado con el medio citado anteriormente: "Él es muy conocido aquí -en Japón- y desde que tenía 10 años. Especialmente porque fue el primer jugador japonés en fichar por el Barça. Cuando firmó por el Real Madrid, todos los canales de televisión informaron de sus noticias durante una semana. Su popularidad ya no es solo por los seguidores del fútbol, sino también para los japoneses en general".

Takefusa Kubo, en el Mallorca - Levante de la jornada 35 de La Liga EFE

No hay que olvidar que antes de fichar por el Real Madrid, cuando era tan solo un niño, jugó en el Barça. Cristian Martín, autor de un libro sobre el centro de formación del conjunto blaugrana, ha destacado que "las cualidades de Kubo son las que exigió el Barcelona". "Siempre dio una buena impresión. Un jugador técnico, muy vertical, peligroso con el balón. Formó parte de una generación que se llevaba muy bien desde un punto de vista técnico".

Un sueño llamado Real Madrid

Cristian Martín ha asegurado que la situación vivida con Takefusa Kubo no fue "un fracaso" para el Barça, pero "una decepción, por supuesto". "Es triste que un jugador como Kubo no haya encontrado su lugar en el Barça. Verle en el Real Madrid es algo que lastima al Barcelona", ha añadido el escritor.

El futbolista, por su parte, solo tiene ojos para el equipo que dirige Zinedine Zidane, tiene "el deseo de imponerse" dicen de él. "Mi sueño siempre ha sido ser uno de los mejores jugadores, y no dejaré de trabajar para lograrlo. Siempre he dicho que mi objetivo era jugar para el Real Madrid. Para esto, trabajo y lo hago lo mejor que puedo, incluso si no sé qué pasará. Y luego me gusta mucho poder jugar fútbol en una de las mejores ligas del mundo. Se nota, ¿verdad?, ha comentado entre risas 'Take'.

Take Kubo celebra su primer gol con el Mallorca EFE

El periodista Wataru Funaki ha explicado que "es muy inteligente, lógico, humilde, ambicioso y tranquilo". "Nunca he visto un jugador como él. No parece que tenga 19 años. Él ya es el mejor delantero de la selección japonesa. No creo que un jugador como Kubo se presente en las próximas décadas en Japón. Él es especial. Su séquito lo describe como discreto, lejos de las luces de las redes sociales y algo tímido ante los medios de comunicación", ha añadido, para decir a continuación el propio protagonista que "en el campo" nunca es tímido.

Kubo ha señalado que le gusta "recibir el balón entre líneas o en el medio" para después "jugar uno contra uno" y, finalmente, "para ser decisivo". "Mi técnica de dribbling es todo lo que he aprendido jugando fútbol hasta ahora, y como tengo muchos años por delante, tengo mucho margen de mejora. Cuando era pequeño, jugaba mucho al fútbol, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer. No me cansé. Fue mi pasión y el fútbol ha sido una gran parte de mi vida desde que era niño. Juego al fútbol con la única intención de mejorar", ha sentenciado.

[Más información - Kubo tiene para elegir: locura en La Liga y en el extranjero para pedir su cesión]