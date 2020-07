Haaland aplaza su fichaje por el Real Madrid: "Mi intención es quedarme en el Dortmund"

Erling Haaland se queda en el Borussia Dortmund. Después de que en los últimos meses se haya vinculado su futuro con importantes clubes de la Premier League, así como con el Real Madrid o el Bayern Múnich, el delantero noruego ha dejado claro que continuará jugando en el conjunto aurinegro.

El futbolista llegó al Signal Iduna Park durante el mercado de invierno y desde entonces causó sensación tanto en el fútbol alemán como en la Champions League. Ya en el primer tramo de la 2019/2020 con el Red Bull Salzburgo sus números llamaron la atención de los grandes del Viejo Continente y, sobre todo, se le colocó como fichaje prioritario para el Real Madrid.

"Tengo un contrato largo, hasta el 2024, y mi intención es quedarme en el Dortmund y cumplirlo. No tengo otro reto que marcar muchos goles y celebrar títulos", ha asegurado el delantero durante una entrevista con el diario Bild. El jugador está comprometido con el equipo de Dortmund y no olvida que fue el Borussia el club que apostó muy fuerte por él hace tan solo unos meses.

Haaland celebra un gol contra el Borussia Dortmund Reuters

"El Dortmund invirtió mucho en un jugador joven como yo y quería demostrar que valgo la pena y que el club ha tomado la decisión correcta. Por supuesto que ayudó el hecho de que anotara tantos goles desde el principio, pero ese es mi trabajo", ha continuado explicando Haaland al diario germano.

"Tomé una decisión y lo que más me importa es que me encuentro bien donde estoy. Seguro que en otros sitios se podría ganar más, pero estoy convencido de que formo parte de un proyecto que va a crecer y que acabará ganando muchas cosas en el futuro", ha afirmado el noruego, quien ha reiterado que el Borussia Dortmund tiene "la calidad para ser campeones, pero no basta con hablar de ello".

Dictadura del Bayern

El equipo aurinegro no pudo conquistar la Bundesliga y es que el Bayern Múnich sigue liderando el fútbol alemán con puño de hierro. Para los bávaros también ha tenido unas palabras: "Han tenido una temporada casi perfecta al final. No han fallado y han mantenido una grandísima regularidad. Para los demás ha sido más complicado".

Vida diferente

Los deportistas de élite llevan una vida distinta a la de otras personas comunes de su edad. Esto se hace más visible en especial entre los más jóvenes y Haaland es consciente de la diferencia: "Sé que no llevo la vida de un típico veinteañero, pero para mí es importante que mis amigos sepan que soy el mismo Erling Haaland de hace unos años.

Haaland, con el Borussia Dortmund Reuters

Por el momento, la vida del noruego seguirá en Alemania. Sin embargo, los grandes clubes europeos no se olvidan de él, en especial un Real Madrid que le ha seguido la pista muy de cerca los últimos meses. Ahora, sabedores de que este verano no se producirá ningún movimiento tan importante en la casa blanca, se continuará atento a la evolución de un Haaland que de momento solo dice 'hasta pronto' al conjunto merengue.

