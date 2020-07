Benzema: "De ninguna manera cambiaría las cuatro Champions con el Madrid por un Mundial"

Karim Benzema ha cerrado una de las mejores ligas de su carrera. El francés se ha convertido en el líder del Real Madrid mostrando un nivel exquisito, siendo decisivo en el área rival pero sin perder su magia y su calidad habituales. Por eso, el galo puede encontrarse sin duda en el mejor momento de su carrera, y quiso celebrarlo con sus seguidores respondiendo unas preguntas en su canal de YouTube.

Los aficionados le preguntaron por bastantes cosas, en especial por momentos de su trayectoria como futbolista, de sus mejores y peores situaciones, de su mejor gol o incluso por quienes son los mejores jugadores con los que ha jugado y con quien le hubiese gustado compartir terreno de juego.

El francés no se mordió la lengua y respondió a todo, incluso confesó su interés por el Balón de Oro, algo que desea desde niño, y confirmó su cariño por todas sus Champions ganadas con el Real Madrid, las cuales no cambiaría por un Mundial con Francia, sobre todo tal y como están las cosas con el combinado nacional y la federación gala.

Karim Benzema con el título de campeón de Liga REUTERS

Benzema fue preguntado sobre los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario: "Es complicado. He jugado con jugadores como Cristiano, Kaká, Raúl, ahora Ramos... no puedo elegir uno".

Su función en el campo

Además, quiso ofrecer su visión sobre la posición que ocupa en el campo y su perfil como jugador: "Nunca intento definirme como 9 o no 9, como 10 u 11; yo soy un jugador de fútbol e intento ser el mejor jugador del mundo".

Karim ha confesado su interés en los premios individuales, especialmente en el Balón de Oro, premio al que tenía serías opciones de optar esta temporada tras su enorme nivel mostrado: "Claro, todo el rato, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo".

Puro madridismo

Benzema se mostró muy orgulloso de haber podido llegar el Real Madrid y de ganar con la camiseta blanca. Considera que el mejor once del mundo es del equipo merengue, y no se quiso mojar sobre futuras estrellas del fútbol "porque avanza todo muy rápido".

Una de sus grandes respuestas llegó al ser preguntado sobre la Champions y el Mundial, y la posibilidad de cambiar sus cuatro entorchados con el Real Madrid por uno con Francia, pero se mostró tajante: "No, de ninguna manera".

File photo of Real Madrid striker Karim Benzema with UEFA Champions League Cup STEFANO RELLANDINI Thomson Reuters

Por último, Benzema dejó varios detalles asociados a nombres muy reconocibles dentro del fútbol. Aseguró que los mejores defensas los tiene en su equipo, Ramos y Varane, que le habría encantado jugar con Ronaldo Nazario y Zidane, y que el mejor regateador del mundo es Neymar.

Karim se despidió eligiendo cuál puede ser, probablemente, su mejor gol: "No lo sé, hay muchos... Si tengo que elegir uno, probablemente me quedaría con el de Osasuna". No se quiso mojar mucho el galo en esta faceta, siempre tímido a la hora de hablar de sus propias virtudes.

