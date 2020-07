Arturo Vidal, sobre su "hermano" James: "Es una lata que tenga problemas con Zidane"

Arturo Vidal ha defendido a su compañero de profesión y casi "hermano" James Rodríguez. El colombiano del Real Madrid no está viviendo una situación nada fácil en la entidad merengue, donde no tiene minutos y cuya salida es cuestión de tiempo. Es por ello que en las últimas jornadas no para de recibir consejos sobre qué hacer por el bien de su futuro.

El centrocampista chileno, que ha sido protagonista por unas polémicas imágenes, ha demostrado que en temas de amistad no importan los colores. Pese a su estancia en el Barcelona, ha querido dar su opinión acerca de las decisiones que debería tomar James. Y, según Vidal, el bienestar del merengue pasa por dejar el Santiago Bernabéu, alejarse de Zidane y comenzar en un nuevo club.

James "quiere jugar y disfrutar del fútbol", ha indicado Vidal en unas palabras para Win Sports. "Él se prepara todos los días para ser el mejor" y "este será el momento" para que "salga y pueda disfrutar". Pese al consejo de abandonar Madrid, el jugador culé no duda de que "tiene mucho nivel para ser titular en el Real Madrid fácilmente".

Arturo Vidal, Leo Messi y Luis Suárez durante un entrenamiento previo del Barcelona Reuters

La razón por la que no lo es, según explica, es que tiene "problemas con el entrenador" Zidane, lo que es "una lata". Vidal lo sabe bien, pues James y él se consideran casi "hermanos" gracias a "una amistad increíble" que les permite hablar "siempre".

"No sé por qué no se le dio", apunta sobre las oportunidades de James en el equipo blanco. "Espero que tome la mejor decisión y pueda jugar", ha determinado el jugador del Barcelona.

James ha disputado esta temporada 14 partidos y menos de 800 minutos en total. Números escasos para el jugador y que han confirmado que no cuenta para Zidane. El proyecto del francés está bien trazado y el ex del Mónaco no tiene sitio en la plantilla. Pese a esas diferencias, el técnico le ha defendido siempre.

Las opciones de James

El colombiano tiene los días contados en el Real Madrid. Es su intención y la del club, que quiere ingresar la mayor cantidad de dinero posible en un verano duro económicamente. Ofertas por James no faltan y, aunque no se se superará la cifra de los 30 millones de euros, dicha cantidad es bienvenida en la entidad merengue.

Tal y como adelantó EL BERNABÉU, la Premier League será uno de los escenarios donde más peleas haya por el jugador. El Manchester United se interesó en él, como ya sucedió en veranos anteriores. Sin embargo, el Everton de Carlo Ancelotti ha entrado fuerte en la carrera por el fichaje y cuenta también con opciones de lograr la incorporación.

El técnico italiano siempre ha querido contar con James y, después de no lograrlo en el Nápoles, ahora quiere darle el liderazgo de su proyecto en el Everton. No jugarán competición europea el año que viene, pero el objetivo es meter al club en puestos de Champions o Europa League la próxima temporada.

[Más información - De Óscar Rodríguez a James: el Real Madrid busca más de 100 millones en el mercado]