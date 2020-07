The New York Times defiende a Benzema: "¿Por qué se le ha negado el crédito que merece?"

El Balón de Oro 2020 quedará desierto después de la decisión de France Football de no hacer la entrega este año por todo lo sucedido con el coronavirus. Uno de los firmes candidatos al preciado galardón era un Karim Benzema que ha vuelto a cuajar una temporada sobresaliente con el Real Madrid, con el que se ha proclamado campeón de la liga española.

El delantero francés ha sido muy cuestionado desde que llegó al Santiago Bernabéu allá por el año 2009. Siempre criticado por su balance goleador y porque no fuese un '9' al uso como sí pueden ser Lewandowski o Drogba en su día. Sin embargo, Benzema es mucho más y así lo han puesto de relieve incluso en el prestigioso The New York Times.

Rory Smith es el especialista en fútbol del medio estadounidense y, después de la decisión de no entregarse este año el Balón de Oro, ha decidido dedicar un artículo al futbolista del Real Madrid. "Karim Benzema: el galáctico de baja potencia", titula el columnista su artículo de opinión. En él muestra su desacuerdo por lo infravalorado que está el delantero.

Benzema celebra un gol Reuters

"Benzema no debería haber tenido nada que demostrar. Cuando se debate quién es el mejor '9' del mundo parece que siempre hay alguien más brillante que Benzema: Falcao, Ibrahimovic, Lewandowski o Mbappé. Es difícil entender por qué. Muchas críticas realmente no tienen sentido. Se le señala por no marcar lo suficiente y no se le destaca por el trabajo que hace por todas partes creando espacios y entretejiendo al equipo", ha escrito el columnista.

"Quizás la explicación es obvia, tan simple como que ningún otro delantero ha sufrido tan directamente las expectativas tan infladas que Messi y Cristiano han traído al fútbol. Cualquiera que sea la razón, Benzema merece más, simplemente por ser el jugador que llegó como el menor de los galácticos y es el último que permanece en el equipo", ha continuado con su opinión Rory Smith.

El último galáctico

"¿Por qué se le ha negado el crédito que merece?", ha preguntado el periodista. "Resulta extraño que Benzema haya necesitado reivindicarse. Después de todo, ha sobrevivido al Madrid, un club donde la paciencia es fina y el cambio endémico, durante más de una década, más que muchas otras estrellas", ha añadido para poner de relieve los méritos del delantero.

Karim Benzema celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

Karim Benzema es el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid. En 512 partidos que ha disputado con la elástica blanca, ha logrado marcar un total de 248 goles y todavía puede seguir incrementando sus estadísticas, ya que aún la temporada no ha acabado para él y continuará su idilio con el conjunto merengue por varios años más.

Por estos números, Rory Smith ha recordado en The New York Times que la media de Benzema es de casi un gol por partido, por ello no entiende que esto valga para unos sí y para otros no ya que es "el estándar para un delantero de élite".

