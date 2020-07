De Ligt, ¿un error ir a la Juventus?: "Hubiera aprendido más en Real Madrid, Barça o City"

Pese a que se acaba de proclamar campeón de la Serie A con la Juventus, la temporada de Matthijs De Ligt no ha sido tal y como podía esperar el central holandés al decidirse por su traspaso a la entidad transalpina. De Ligt no ha brillado tanto como en el Ajax la temporada pasada y son cada vez más las voces que apuntan que hubiera sido mejor decisión haber ido a un equipo como el Real Madrid o el Barcelona.

El último en hacerlo ha sido toda una leyenda del fútbol neerlandés: Marco Van Basten. El mítico delantero de la oranje ha hablado acerca de la temporada de De Ligt y se suma a las voces que opinan que debió fichar por otro equipo. Cree que la lesión de Chiellini le ha perjudicado en su aprendizaje y progresión.

"Fue desafortunado no tener a Chiellini, un verdadero jugador de equipo. Bonucci hace él sus cosas, él no se organiza y no indica lo que debe hacer Matthijs. En cambio, Chiellini también hace cosas por los demás. Creo que De Ligt habría aprendido más en el Real Madrid, Barcelona o Manchester City", dijo Van Basten.

Matthijs de Ligt, durante un partido con la Juventus REUTERS

Y añadió que "también habría jugado en un campeonato más interesante. porque la Serie A es más baja que los países que acabo de mencionar", dijo en referencia a La Liga y la Premier League.

La novena Serie A seguida

Precisamente, Bonucci, capitán de la Juventus Turín que se coronó campeón de Italia por novena vez seguida, habló tras levantar el título y aseguró que este año percibió "mucho escepticismo" sobre su equipo y que esta es una de las razones que hace este título "el más bonito" de la racha juventina.

"Tuvimos dificultades, había mucho escepticismo externo. Seguimos dándolo todo, tuvimos momentos complicados fuera del campo, pienso en lo que vivió el mundo en estos meses con la pandemia. Fue difícil volver a empezar y por esto es el título más bonito", dijo Bonucci al acabar el partido en Sky Sport.

"No tengo palabras, lo dimos todo. Fue feo jugar sin público y nosotros por esta razón queríamos ganar el título aún más", prosiguió.

Para el Juventus fue el noveno título liguero consecutivo y el trigésimo sexto de su historia. A falta de dos jornadas para el final, el cuadro turinés puede descansar ante la vuelta de los octavos de final de la Champions League, contra el Lyon (7 agosto).

"El técnico (Maurizio Sarri) nos empujó a darlo todo por esta camiseta. Ahora podemos descansar dos semanas y pensaremos en el Lyon", dijo Bonucci.