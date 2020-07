Un año del 7-3: la triste realidad atlética tras su 'histórica' goleada contra el Real Madrid

Un año hace de la goleada veraniega del Atlético de Madrid. Y en el sector rojiblanco parece que están de celebración. El 27 de julio de 2019, el equipo de Simeone se impuso al de Zidane en Nueva Jersey por un contundente 7-3. Una derrota dolorosa para el equipo blanco, pero que no dejó de ser en un partido de pretemporada por mucho que se quiera vender como un hito histórico. Y es que un año después, los atléticos no están en posición de burlarse de aquello.

Un año desde el 7-3. Un año en el que el Real Madrid ha ganado su 34ª Liga, quedando el Atlético tercero a 17 puntos de diferencia. Ahí es nada. Hace un año que se daba por muerto al Madrid de Zidane por aquella derrota en el primer derbi que se jugó fuera de Europa en toda la historia.

El balance de todo este año no hace más que confirmar que esas pruebas de verano no son más que eso, pruebas que no deben ser tomadas muy en cuenta. Porque sino luego puede pasar lo que ha ocurrido con el Atleti, que no solo no ha vuelto a ganar (ni empatar) contra el Madrid desde entonces y tampoco le ha podido hacer ni un solo gol.

Luka Modric y Sergio Ramos con el trofeo de la Supercopa de España EFE

En este año, Real Madrid y Atlético se han medido dos veces: dos en Liga y una en la final de la Supercopa de España. En el Wanda se empató a cero y en el Santiago Bernabéu reinó el Madrid tras ganar 1-0 con gol de Karim Benzema. En Jeddah, Sergio Ramos levantó la Supercopa de España tras ganar en penaltis al Atleti. Para muchos rojiblancos seguirá más presente en su cabeza la entrada de Fede Valverde sobre Morata que salvó al Madrid que la goleada de Nueva Jersey.

En Estados Unidos mandó Diego Costa con sus cuatro goles. Joao Félix, Correa y Vitolo cerraron la goleada. Del lado del Madrid marcaron Nacho, Benzema y el canterano Javi Hernández. Un año después, el '9' del Real Madrid ha sumado más goles en Liga (21) que la suma de todos los goleadores del Atlético aquel día (5+6+5+3, es decir, 19).

Tras aquel día de julio de 2019, los titulares eran demoledores contra el Real Madrid: "Humillación histórica", tituló Mundo Deportivo; "Un equipazo y una ruina", se leía en AS; y "Enchufados y humillados", decía Sport. La 'ruina' blanca, a falta de la disputa de la Champions League, cierra la temporada con dos títulos más en sus vitrinas y ni una derrota oficial contra el Atlético.

Zidane se refería hace bien poco a aquel derbi en Estados Unidos. Lo hizo en vísperas de ganar La Liga: "El 7-3 del Atlético nos hizo cambiar cosas. Nos pusimos a trabajar, pero aquello quedó. A los jugadores y a mí nos dolió mucho. Siempre duele perder", reconoció.