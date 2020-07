Kroos: "La situación de Bale en el Real Madrid es insatisfactoria para todos"

Nadie sabe bien qué es lo que pasará con Gareth Bale este verano. Ni Toni Kroos. El mediocentro del Real Madrid ha hablado claro acerca de la situación de su compañero, que no es agradable. Defiende que no es algo que esté afectando al bienestar del vestuario, pero sí se ha convertido en un asunto insatisfactorio tanto para el futbolista galés como para el club blanco.

"No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos", dijo Kroos sobre Bale. El '11' blanco ha sido protagonista en la recta final de la temporada por sus gestos en las gradas y las palabras de su agente que por su actuación en el campo, que se ha visto reducida hasta el punto de no participar en las últimas siete jornadas del campeonato. Bale fue descartado por Zidane en el último compromiso liguero.

Y añadió sobre el caso del futbolista galés: "Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil".

Gareth Bale durante el acto de celebración de campeones de Liga

Por último, acerca de este asunto, Kroos quiso aclarar que con Bale no ha cambiado su relación en el vestuario del equipo: "No es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos", concluyó.

Kroos, además, volvió a hablar de lo cerca que estuvo del United antes de fichar por el Madrid: "El Manchester tenía interés antes del Mundial y estábamos cerca, pero mi agente me llamó y me dijo lo del Madrid. Y cuando aparece el Madrid, al Manchester le pones atrás en la fila. Luego en el Mundial Löw me dijo que si me iba al Madrid y se lo conté. Él se alegró y me dijo que no había problema si tenía que negociar algo durante la competición".

Kroos ya aleccionó a Bale

No es la primera vez que Toni Kroos habla públicamente sobre Gareth Bale y sus polémicas. Ya en noviembre reaccionó a la 'escapada' de su compañero con Gales cuando estaba lesionado: "Parece poco oportuno que vengas de tu selección, no juegues con tu club y luego vuelvas a estar en condiciones cuando toca volver con la selección".

Ya entonces también habló del futuro del galés: "No lo sé. Ya estuvo a punto de salir en verano. Después de estas cosas, cuando ambas partes parecen haber pasado página, no suele ser fácil seguir tan normal".

Su futuro, sin embargo, no está nada claro ahora. Las últimas palabras de Jonathan Barnett, agente de Bale, iban encaminadas hacia la continuidad del futbolista en la entidad merengue hasta 2022, fecha en la que termina contrato. El problema está en que no hay equipo que parezca estar dispuesto a pagar el sueldo que actualmente percibe Bale en el Madrid. El culebrón va para largo.

